EEUU/Israel.- EEUU e Israel llegan a un acuerdo para crear un grupo de trabajo para contrarrestar misiles de Irán

Psaki asegura que las acciones de Israel "no constituyen un apartheid" tras la publicación del informe de HRW



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos e Israel han llegado a un acuerdo para crear un grupo de trabajo para contrarrestar misiles y drones de Irán, consolidando así la relación entre ambos países.



Este martes, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se ha reunido en Washington con el consejero de Seguridad Nacional de Israel, Meir Ben-Shabbat, para "continuar las estrechas consultas bilaterales entre ambos gobiernos sobre una serie de cuestiones regionales", ha informado la Casa Blanca en un comunicado.



Los funcionarios estadounidenses e israelíes han discutido "su grave preocupación por los avances en el programa nuclear de Irán en los últimos años", tras lo que Estados Unidos ha puesto a Israel al corriente de las conversaciones mantenidas en Viena en relación al pacto nuclear.



Desde Washington también se ha hecho hincapié en "el gran interés de Estados Unidos en mantener estrechas consultas con Israel sobre la cuestión nuclear en el futuro".



Tras coincidir en "la importante amenaza que supone el comportamiento agresivo de Irán en la región", los funcionarios estadounidenses han subrayado "el inquebrantable apoyo del presidente (Joe) Biden al derecho de Israel a defenderse".



En este contexto, ambos países han acordado "establecer un grupo de trabajo interinstitucional para prestar especial atención a la creciente amenaza de los vehículos aéreos no tripulados y los misiles guiados de precisión producidos por Irán y suministrados a sus representantes en la región de Oriente Próximo", reza el comunicado de la Casa Blanca.



Los recientes enfrentamientos violentos en Jerusalén también han sido motivo de preocupación para ambas delegaciones, mientras que los funcionarios estadounidenses han acogido "con satisfacción" los recientes llamamientos a la calma por parte de Israel.



Por último, Washington ha condenado "enérgicamente" los recientes "ataques indiscriminados con cohetes desde Gaza hacia Israel", para reafirmar "el continuo apoyo de la Administración Biden a los esfuerzos para avanzar en la paz entre israelíes y palestinos y en una solución de dos estados para el conflicto".



También en relación a Israel, y tras un informe publicado este martes por la organización Human Rights Watch en el que se afirma que el país es culpable de crímenes internacionales de apartheid, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha asegurado que "no es la opinión de esta Administración".



Psaki ha añadido que el Departamento de Estado, que "tiene su propio proceso riguroso para hacer determinaciones de atrocidades e informes sobre abusos de los Derechos Humanos", "nunca ha utilizado esa terminología".



Human Rights Watch ha acusado al Gobierno de Israel de perpetrar crímenes contra la Humanidad de "apartheid" y "persecución" contra los palestinos y ha instado a la comunidad internacional a condicionar cualquier relación con las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes al fin de estos abusos, así como a examinar los acuerdos existentes --incluidos los comerciales-- para verificar que no contribuyen indirectamente a violaciones de Derechos Humanos.