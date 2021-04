EEUU: Vacunados no tienen que usar mascarilla al aire libre

NUEVA YORK (AP) — Las autoridades de sanidad de Estados Unidos actualizaron el martes sus directrices sobre el uso de mascarillas en espacios al aire libre, y ahora dicen que la gente completamente vacunada contra el COVID-19 no necesita cubrirse el rostro, a menos que se encuentre en medio de grandes aglomeraciones.

Las personas no vacunadas también pueden salir sin mascarilla en algunos casos.

Las nuevas directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) representan otro paso cuidadosamente calibrado para regresar a la normalidad luego del brote de coronavirus que ha provocado la muerte de más de 570.000 personas en Estados Unidos.

Durante gran parte del año pasado, los CDC aconsejaron a la gente que usara mascarillas en exteriores si se encontraba a menos de dos metros (unos 6 pies) de distancia de otras personas.

“Hoy, espero, es un día en el que podemos dar un paso hacia la normalidad de antes”, comentó la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky. “En el último año hemos pasado mucho tiempo diciéndoles a los estadounidenses lo que pueden hacer. Hoy, voy a decirles algunas de las cosas que pueden hacer si ya están completamente vacunados”.

Mientras tanto, más de la mitad de los adultos de Estados Unidos, o unas 140 millones de personas, han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, y más de un tercio han recibido ambas.

Walensky dijo que la decisión se tomó luego de que las cifras de vacunación aumentaron, los casos de COVID-19 disminuyeron, junto con las hospitalizaciones y decesos a causa de la enfermedad, y las investigaciones muestran que menos del 10% de las infecciones documentadas ocurrieron al aire libre.

El doctor Mike Saag, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Alabama, campus Birmingham, recibió el cambio con buenos ojos.

“Es el regreso a la libertad”, dijo Saag. “Es el regreso a poder realizar las actividades normales. Todavía no hemos llegado, pero estamos en la rampa de salida. Y eso es algo hermoso”.

Algunos expertos señalaron que el cambio en la recomendación era una recompensa y una motivación para que más gente se vacunara, un mensaje que el presidente Joe Biden repitió.

“La conclusión es clara: Si estás vacunado, puedes hacer más cosas, de manera más segura, tanto al aire libre como en espacios cerrados", comentó Biden. “Así que para aquellos que no se han vacunado todavía, sobre todo si son jóvenes y piensan que no lo necesitan, esta es otra gran razón para ir a vacunarse ahora”

Los CDC, que han sido cautelosos en sus normas durante la crisis, respaldaron lo que mucha gente ya ha estado haciendo en las últimas semanas.

Dijeron que, vacunada o no, la gente no necesita usar mascarilla en exteriores cuando camina, anda en bicicleta o corre a solas o con miembros de su familia. También puede quitarse la mascarilla en pequeñas reuniones al aire libre con gente ya vacunada.

La norma es distinta para las personas que aún no están completamente vacunadas —es decir, que no han recibido las dos dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna o la dosis única de la de Johnson & Johnson—, quienes deberán usar mascarilla en reuniones donde hay otras personas no vacunadas, señalaron los CDC. También deben cubrirse el rostro cuando cenen en restaurantes al aire libre con amigos de varias viviendas.

Y todos, ya sea que tengan ambas dosis o ninguna, deben seguir portando mascarillas en eventos multitudinarios al aire libre como conciertos o eventos deportivos, añadieron los CDC.

La agencia siguió recomendando el uso de mascarillas en lugares públicos cerrados, como salones de belleza, restaurantes, centros comerciales, gimnasios, museos y cines, señalando que es la opción más segura incluso para las personas vacunadas.