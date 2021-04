EEUU.- La lectura de la sentencia contra el expolicía que asesinó a George Floyd se retrasa hasta el 25 de junio

15/04/2021 Derek Chauvin (derecha) junto a su abogado en el juicio por el asesinato de George Floyd. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL POOL VIDEO VIA COURT TV/NY TIMES / ZUMA PRESS / CO



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La lectura de la sentencia contra el expolicía Derek Chauvin, declarado culpable del asesinato del afroamericano George Floyd, se ha retrasado hasta el 25 de junio, una semana más tarde de la fecha marcada inicialmente.



Chauvin, a quien un jurado halló culpable de asesinato involuntario en segundo grado, de asesinato en tercer grado y de homicidio en segundo grado por la muerte de Floyd en mayo de 2020, cuando presionó con su rodilla el cuello de la víctima durante más de nueve minutos, permanece en una prisión en Mineápolis a la espera de la sentencia.



Según la web del Tribunal de Distrito del Condado de Hennepin, donde se celebró el juicio, esta se leerá el 25 de junio a las 13.30 horas, y no el 16 como se había programado inicialmente, un cambio de fecha que se ha producido por un conflicto de programación, según informa 'The Hill'.



La condena por homicidio involuntario en segundo grado es una pena de prisión de no más de 40 años, mientras que la de asesinato en tercer grado le puede suponer otros 25 años como máximo entre rejas. La sentencia por homicidio en segundo grado no supera los diez años y una multa económica de 20.000 dólares (16.600 euros).



Tras leer el veredicto de los doce miembros del jurado, el juez Peter Cahill anunció que la sentencia se emitiría después de analizar los últimos argumentos de la defensa de Chauvin y de la elaboración de un informe de investigación, que será analizado en una audiencia previa.



Floyd, ciudadano de raza negra de 46 años, murió el 25 de mayo de 2020 tras quejarse de que no podía respirar por tener la rodilla de Chauvin en su cuello, una secuencia que fue grabada en vídeo. La respuesta policial se originó porque Floyd realizó un pago con un billete falso de 20 dólares.



Chauvin fue expulsado del Cuerpo de Policía poco después y puesto en libertad bajo fianza una vez imputado por asesinato y malos tratos, si bien finalmente el juicio en el que se le ha acusado de la muerte de Floyd ha concluido declarándole culpable. Otros tres agentes se enfrentan a cargos de complicidad a la hora de cometer el supuesto crimen. Todos ellos serán juzgados en agosto.



El suceso desató en 2020 una ola de protestas contra la violencia policial y el racismo en todo Estados Unidos, que continúa en la actualidad y ha protagonizado las jornadas del proceso judicial contra Chauvin. Los manifestantes recibieron con júbilo el veredicto del jurado.