Economía.- México y Brasil, los países latinoamericanos con mayor exposición para el sistema bancario español

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Banco de España ha identificado a México y Brasil como los países latinoamericanos en los que el sistema bancario español tiene las mayores exposiciones de la región.



Según relata la institución en su informe de economía latinoamericana del primer semestre de 2021, donde ha explicado que actualmente los sistemas bancarios de América Latina se encuentran saneados, aunque se observa una persistencia de la crisis en algunos indicadores como la rentabilidad bancaria.



El Banco de España advierte de que de cara al futuro, el mantenimiento de esta posición saneada dependerá de la fortaleza de la recuperación económica y de la eventual extensión de los programas públicos de poaoy específicos que vayan venciendo.



Asimismo, ha notificado un repunte de la morosidad en la mayor parte de la región, aunque aún se halla en niveles bajos. Por su parte, los niveles de capital se han mantenido por encima del mínimo regulatorio e incluso han aumentado en el cuarto trimestre, mientras que la rentabilidad sigue en descenso por una caída en el margen de intermediación y por la dotación de mayores provisiones.



El Banco de España explica que aunque el sector bancario de la región parece haber resistido el impacto inicial de la pandemia, y su vulnerabilidad no se ha deteriorado en exceso, el futuro no está exentos de riesgos, a medida que vayan venciendo los programas de apoyo y en caso de que se reviertan las condiciones laxas de financiación tanto internas como externas.



LA RECUPERACIÓN LATINOAMERICANA PIERDE FUERZA POR LA PANDEMIA.



Por otra parte, la institución ha indicado que la recuperación de la actividad económica en América Latina continuó durante la primera parte del año, perdió dinamismo por la evolución desfavorable de la pandemia.



Así, el Banco apunta que la recuperación presenta unas características similares a las de otras regiones, aunque está siendo menos dinámica que en otras emergentes.



En este escenario, la normalización de la pandemia sigue siendo el principal elemento condicionante de la recuperación. Sin embargo, el organismo indica que si bien el proceso de vacunación está progresando en Latinoamérica, lo hace a un ritmo inferior al observado en las economías avanzadas.



Por todo ello, el Banco de España señala que para hacer frente a posibles escearios adversos, resulta "crucial" el papel de las políticas económicas nacionales, que, no obstante, podría estar viendo reducidos sus márgenes de actuación.



"En este contexto, adquiere particular importancia, de nuevo, el papel de la red de seguridad global y regional, y en particular el poayo de los organismos multilaterales", ha apostillado la institución liderada por Pablo Hernández de Cos.