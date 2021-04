"Don Francisco" narra sus memorias "Con ganas de vivir" al cumplir 80 años

El presentador Mario Kreutzberger. EFE/Sebastián Silva/Archivo

Miami, 28 abr (EFE).- El popular presentador Mario Kreutzberger, más conocido como "Don Francisco", narra su vida profesional y personal al cumplir 80 años de vida en "Con ganas de vivir", un libro de memorias que sale a la venta en mayo con anécdotas que abarcan más de 50 años de trayectoria.

Así lo anunció este miércoles en un comunicado el grupo editorial Penguin Random House, a cargo de este volumen de 400 páginas que incluye detalles de la vida personal del creador y presentador de "Sábado Gigante", el programa de más larga duración de la historia de la televisión, donde se dio a conocer como "Don Francisco".

En un tono íntimo, pero también lleno del humor que lo caracteriza, Kreutzberger va construyendo el relato de su vida, "que es a la vez la historia de la televisión chilena en un comienzo", indica la editorial.

También estas páginas recogen la construcción de un espacio de visibilidad para los millones de inmigrantes latinos en Estados Unidos con la internacionalización de "Sábado Gigante" y su proyección a todos los países del continente, apunta la editorial.

La casa editora clasifica el volumen como un "relato íntimo del animador que unió al mundo hispano".

A través de una exhaustiva investigación, adelanta Penguin Random House, Kreutzberger reconstruye la detención de su padre en el campo de concentración de Buchenwald, de la Alemania nazi, en 1938, y la odisea para emigrar estos a Chile, donde nació el presentador el 28 de diciembre de 1940.

"¿Por qué quiero escribir un libro? Me lo pregunté muchas veces antes de comenzar, y siempre llegué a la misma conclusión: Porque soy un comunicador y vivo y respiro del ejercicio diario de comunicar (...)", comienza así el chileno al cumplir 80 años de edad.

"Es una necesidad de la cual no me puedo divorciar, que se ha convertido casi en una obsesión en mi vida, que me ha dado grandes satisfacciones y uno que otro inconveniente", reflexiona el también presentador del "Teletón", una cruzada solidaria que ha permitido construir 14 institutos de rehabilitación a lo largo de Chile, donde se atienden cada año más de 31.000 niños y jóvenes discapacitados.

El "Teletón" se realiza desde 1978 en colaboración con gran parte de los comunicadores chilenos.

Por su importante labor social, la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) confirió a Kreutzberger el título de Embajador.

"Con ganas de vivir" narra conversaciones Kreutzberger con expresidentes estadounidenses como George W. Bush y Barack Obama.

El chileno reflexiona sobre asuntos de inmigración tan dramáticos como la separación familiar, las deportaciones, la posibilidad de legalización de los indocumentados, las leyes de protección temporal (TPS) o el futuro de los estudiantes denominados "dreamers".

"Lamentablemente debo reconocer que, si estas entrevistas hubiera que hacerlas hoy, 15 años después, las preguntas serían casi las mismas (...)", expone al referirse a asuntos que "se convierten en recurrentes promesas de campaña", pero que hasta ahora "ni demócratas o republicanos han tenido la verdadera voluntad política de buscar una solución definitiva".

Kreutzberger es el creador y presentador desde 1962 de "Sábado Gigante", el programa de variedad de más larga duración en la historia de la televisión según consigna el Guinness World Records. El programa puso punto final el 19 de septiembre de 2015 en la cadena Univision en Estados Unidos.