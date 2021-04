Crecen ventas y usuarios de Facebook, en tanto persiste pandemia

(Bloomberg) -- Las ventas del primer trimestre de Facebook Inc. aumentaron 48%, superando las estimaciones de los analistas gracias a la fuerte demanda de los minoristas y otros anunciantes que buscan captar la atención de los miles de millones de usuarios de la red social.

Los ingresos subieron a US$26.200 millones, dijo el miércoles la compañía en un comunicado. Eso eclipsó la estimación promedio de US$23.700 millones de los analistas, según datos compilados por Bloomberg. Facebook reportó 2.850 millones de usuarios activos mensuales, un aumento de 10%, en tanto analistas habían proyectado 2.830 millones. En las últimas operaciones, las acciones subieron más de 6%.

Facebook, con sede en Menlo Park, California, que también es propietaria de Instagram y WhatsApp, ha visto un aumento en el uso de sus plataformas para entretenimiento en el hogar y mantenerse al día con sus seres queridos mientras la gente ha estado atrapada en confinamiento. Los anunciantes más grandes han trasladado una mayor parte de sus presupuestos de marketing a los sitios de redes sociales, al tiempo que pequeñas empresas aumentaron su alcance digital para buscar atraer a clientes potenciales.

Hasta ahora, la compañía no ha experimentado una desaceleración, incluso cuando los consumidores regresan a más actividades fuera de línea a medida que la pandemia comienza a ceder. En el primer trimestre, el precio promedio por anuncio aumentó 30% respecto al año anterior, señaló Facebook. La cantidad de anuncios entregados a un potencial consumidor subió 12%.

“En términos de anuncios, el ritmo fue realmente pronunciado”, dijo Mandeep Singh, analista de Bloomberg Intelligence. “Es probable que estén llegando al final de este tramo de alto compromiso y crecimiento de usuarios”, agregó, pero “los vientos a favor de los precios de los anuncios deberían persistir”.

Las acciones de la compañía, que cerraron a US$307,10 en Nueva York, subieron hasta US$328,40 en operaciones extendidas tras el informe de ganancias. La acción ha ganado 12% este año, ligeramente por delante del aumento del índice S&P 500.

Los ingresos netos en el trimestre de marzo aumentaron a US$9.500 millones, o US$3,30 por acción, indicó Facebook. Los analistas habían proyectado en promedio US$2,34 en ganancias por acción.

En el reporte, Facebook dijo que las ventas en el período actual se mantendrán estables o se acelerarán desde el primer trimestre, pero reiteró su advertencia de que el crecimiento podría estancarse en la segunda mitad de 2021. Por otra parte, Facebook señaló nuevamente el potencial riesgo que representa para su negocio de publicidad el que Apple Inc. agregue restricciones de privacidad en iPhones y otros dispositivos que podrían debilitar la capacidad del gigante de las redes sociales para recopilar los datos de los usuarios que impulsan su modelo de publicidad dirigida.

La actualización del software iOS 14.5 de Apple requiere que las aplicaciones obtengan un permiso explícito del usuario para rastrear su actividad en la red. Ejecutivos de Facebook han dicho que creen que muchos usuarios optarán por no autorizar este tipo de seguimiento, lo que dificultará que los clientes de publicidad adapten con precisión sus campañas publicitarias.

“Seguimos preocupados por el impacto que tendrá esta actualización en la capacidad de las pequeñas empresas para utilizar sus presupuestos publicitarios de manera eficaz”, dijo el director financiero David Wehner en una conferencia telefónica después del informe. “Dicho esto, creemos que el impacto en nuestro negocio será manejable”

Los gastos para el año serán de entre US$70.000 millones y US$73.000 millones, dijo Facebook, reduciendo el margen de un pronóstico anterior que iba de US$68.000 millones a US$73.000 millones. La red social citó inversiones en talento técnico y de productos, infraestructura y hardware de consumo.

