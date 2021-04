Coronavirus.- México recibirá esta semana más de tres millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



México recibirá esta semana más de tres millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus, con entregas de Pfizer, Sputnik V y Cansino, según han informado las autoridades sanitarias.



Este miércoles arribarán al país 487.500 unidades de Pfizer, mientras el jueves llegarán 585.000 del mismo biológico, mismo día en el que se obtendrán también otras 800.000 dosis de la rusa Sputnik V.



Otras 938.000 unidades de Pfizer llegarán el viernes, cuando también aterrizarán en territorio mexicano 488.000 dosis de la china CanSino, con lo que se acumularán más de 3,2 millones de inoculadores para el Plan de Vacunación, informa 'Milenio'.



Precisamente, el Ministerio de Salud ha detallado este martes que 16,6 millones de dosis se han aplicado en el marco de la campaña de inmunización, 161.711 dosis en la última jornada, entre ellas las administradas a personas mayores, cuya inoculación se ha dado por finalizada por parte del Gobierno al llegar a los 11,1 millones de mayores de 60 años con al menos una dosis.



"Se cumplió el compromiso de que en abril se vacunara a todos los adultos mayores del país mayores de 60 años. Hoy se informa que se vacunaron a todos los adultos mayores de todos los municipios", ha subrayado al respecto el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien ha aclarado que, no obstante, "se estima que hay 15 millones (de adultos mayores de 60 años) y lo que se lleva vacunado es poco más de 11 millones".



Según el mandatario, "hay quienes no han querido vacunarse y vamos a convencerlos, no se cierra, es un proceso", por lo que ha garantizado que se buscará inmunizar a quienes quedan pendientes para llegar "al mayor número posible".



Por otro lado, ahora arrancará la vacunación de personas de entre 50 y 59 años, con criterios como la proveeduría de los inmunizadores, la mortalidad a nivel municipal y la distribución homogénea entre ciudad y campo para "así poder llegar a la población de manera paulatina", han afirmado las autoridades sanitarias.



México acumula hasta el momento 2.333.126 positivos confirmados, 3.592 registrados en el último día, y 215.547 fallecidos, 434 lamentados en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud.