Chile, el segundo país con más porcentaje de población completamente vacunada

Santiago de Chile, 28 abr (EFE).- Chile es el segundo país del mundo con mayor porcentaje de población vacunada con las dos dosis de la vacuna contra la covid-19, destacó este miércoles el ministro de Salud del país, Enrique Paris, basándose en datos del portal Our World in Data de la Universidad de Oxford.

En concreto, son casi 6,5 millones de personas del total de 19 millones de habitantes del país los que han completado ya el proceso de vacunación, lo que a fecha de este lunes representa al 33,11 % de la población según los datos de Our World in Data, registro que sólo es superado por Israel, con un 58,55 %.

La gráfica de Our World in Data exhibe que Chile lleva en esta privilegiada situación desde el 17 de marzo y a día de hoy por detrás del país suramericano se sitúan Baréin (30,86 %), Estados Unidos (28,67 %) y Reino Unido (19,45 %).

"Desde el 3 de febrero, el avance en la inmunización ha sido ampliamente destacado, y de hecho, a casi tres meses del inicio de este proceso, el país se posiciona como el segundo país del mundo con mayor porcentaje de su población completamente vacunada", señaló Paris, según recogió un comunicado oficial.

Chile lleva a cabo un exitoso proceso de vacunación y a comienzos de marzo se convirtió en el país que más rápido estaba inoculando en el mundo, aunque ahora ocupa posiciones menos punteras debido a que el ritmo se ralentizó según tocó el turno de inyectar a población más joven.

Antes del final del primer trimestre del año, Chile superó los 5 millones de personas que con al menos una dosis recibida, una cifra que englobaba a toda la población de riesgo.

Hasta la fecha, se han administrado 14.496.806 de dosis, de las que 8.035.014 son personas con primera dosis y 6.461.792 son personas que ya completaron el proceso son sus dos dosis.

"La población objetivo es 15.200.840 de personas, donde un 52,9 % de la población se ha vacunado con primera dosis y un 42,5 % de la población se ha vacunado con segunda dosis", dijo el ministro.

La negociación anticipada de las vacunas, que ha servido para garantizar 35 millones de dosis de diversos laboratorios y de la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como la amplia red de atención primaria son dos de los factores clave que han agilizado la inmunización.

Al país han llegado hasta el momento casi 16 millones de dosis, la mayoría del laboratorio chino Sinovac, del que ya ha recibido casi 14 millones de dosis, y en menor medida también de Pfizer/BioNTech, Cansino y AstraZeneca.

Pese al exitoso plan de vacunación, Chile no pudo evitar la acometida de una violenta segunda ola, que sumió al país en el peor momento de la pandemia, con un promedio de 7.500 nuevos casos al día y la capacidad de camas de cuidados intensivos por encima del 96 %.

La segunda ola emergió a raíz de las vacaciones del verano austral y llevó a confinar hace más de un mes al 90 % de la población y a cerrar las fronteras y los comercios no esenciales.

Los casos han comenzado a remitir y a partir de este jueves algunos sectores del país saldrán de la cuarentena.