Católica recibirá a Argentino Juniors en busca de sumar sus primeros puntos

Los jugadores de Argentinos Juniors celebran un gol de Emanuel Herrera. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Santiago de Chile, 28 abr (EFE).- El Universidad Católica de Chile buscará sumar sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores este jueves en el recibimiento que hará a un encumbrado Argentinos Juniors en duelo válido por la segunda jornada de la fase de grupos del torneo.

Los dirigidos por el técnico uruguayo Gustavo Poyet no partieron con buen pie su participación internacional: en la primera fecha cayeron por 0-2 ante Atlético Nacional de Colombia en Pereira por dos errores cometidos en la zona defensiva que el cuadro cafetero supo aprovechar para llevarse el triunfo.

El conjunto chileno mostró dificultades para acomodarse en la cancha colombiana, con delanteros desconectados e imprecisiones en la salida que le costaron el partido en los últimos cinco minutos de la primera mitad.

Con el objetivo autoimpuesto de avanzar como mínimo a octavos de final del campeonato continental, Católica necesita imponerse frente a Argentinos Juniors si no quiere verse complicado antes de tiempo.

Pero el conjunto de La Paternal en Buenos Aires no es un rival dócil: en el debut copero ganaron por 2-0 ante un siempre duro Nacional de Montevideo con goles de Gabriel Ávalos y Emanuel Herrera, siendo éste último probado conocedor del medio chileno tras su paso por Unión Española y Deportes Concepción.

Sumado al empate por la cuenta mínima ante Banfield, el cuadro dirigido por el exfutbolista Gabriel Milito llegará a la capital chilena con una mochila que mide su peso en confianza.

"Si nosotros tratamos de quitarles el balón y ser protagonistas, no lo van a pasar bien", adelantó uno de los guardametas del conjunto bonaerense, Federico Lanzillota.

Puntero del Grupo F junto a Atlético Nacional con tres puntos, "El Bicho" saldrá a ratificar su liderato ante los "cruzados" en la precordillera chilena, cuadro que hasta ahora va colista de la zona con cero unidades y que, descansada tras quedar libre en la última fecha del torneo local, espera dar vuelta la página de su paso por Colombia.

Alineaciones probables:

- Universidad Católica: Matías Dituro; Alfonso Parot, Valber Huerta, Tomás Asta-Buruaga, Raimundo Rebolledo; Luciano Aued, Ignacio Saavedra, Marcelino Nuñez; Gastón Lezcano, Fernando Zampedri, José Pedro Fuenzalida.

Entrenador: Gustavo Poyet

- Argentinos Juniors: Lucas Chávez; Marcos Di Cesare, Miguel Torrén, Luca Villalba; Jonathan Sandoval, Jonathan Gómez, Franco Moyano, Elías José Gómez; Gabriel Carabajal; Matías Pisano y Emanuel Herrera.

Entrenador: Diego Milito

Árbitro: será juez del partido el boliviano Gery Vargas, que será apoyado por sus compatriotas Ariel Guizada, Carlos Tapia y Raúl Orosco.

Hora: 18:00 (22:00 GMT)

Estadio: San Carlos de Apoquindo, Región Metropolitana, Chile.