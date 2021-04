27/04/2021 Carla Barber se pronuncia tras los rumores de crisis con Diego Matamoros y aclara que su relación "siempre" será buena. MADRID, 28 (CHANCE) Sin duda alguna los hermanos Matamoros no pasan por su mejor momento ya que tan solo unos días después de que se hiciera pública la separación entre Laura Matamoros y Benji Aparicio, los rumores de distanciamiento entre Diego Matamoros y Carla Barber no dejan de sucederse. Y es que la pareja, normalmente muy activa en redes sociales, lleva sin compartir ninguna imagen juntos desde principios del mes de abril, lo que ha hecho saltar todas las alarmas sobre una posible ruptura. EUROPA SOCIEDAD ESPAÑA



Sin duda alguna los hermanos Matamoros no pasan por su mejor momento ya que tan solo unos días después de que se hiciera pública la separación entre Laura Matamoros y Benji Aparicio, los rumores de distanciamiento entre Diego Matamoros y Carla Barber no dejan de sucederse. Y es que la pareja, normalmente muy activa en redes sociales, lleva sin compartir ninguna imagen juntos desde principios del mes de abril, lo que ha hecho saltar todas las alarmas sobre una posible ruptura.



Al margen de los rumores e intentando continuar con su vida hemos visto a Carla disfrutando de una divertida cena con dos amigos en un exclusivo restaurante de la capital al que acudió nuevamente en solitario, un detalle que no pasa desapercibido. Antes de marcharse, la cirujana y sus acompañantes se despidieron con un cariñoso abrazo con el que demostraron la buena relación que existe entre ellos.



Aunque por el momento ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado al respecto, lo cierto es que Carla ha dejado claro que la relación con Diego "siempre" será buena, por lo que deja en el aire que entre ellos haya habido una ruptura, ¿confirmando así la noticia cuando estaban a punto de cumplir un año de amor? Subiéndose a toda prisa al coche que le estaba esperando, la canaria evitó dar más detalles sobre el momento personal que está atravesando en el que ha preferido centrarse en su faceta profesional.



Siempre muy activos en redes sociales, la ausencia de fotografías de la pareja ha hecho que salten todas las alarmas entre sus seguidores que ya preguntan por los motivos de la ruptura entre ambos. En esta ocasión Carla, con un vestido lencero en color mostaza y una original manicura, estuvo muy pendiente de su teléfono móvil en todo momento sin separase de los auriculares inalámbricos durante toda la jornada.