Britney Spears declarará sobre su tutela legal

MADRID, 28 (CHANCE)



Desde el año 2008, Britney Spears está bajo la custodia legal de su padre, Jamie Spears, pero recordemos que este tuvo varios problemas de salud que le hicieron quedarse en un segundo plano y la tutela de la cantante pasó a manos de la abogada, Jodi Montgomery. Tras recuperarse, el padre volvió a tener el poder legal que antes tenía, pero la artista no lo vio con buenos ojos y pidió que fuese sustituido por la letrada.



La jueza se negó a retirarle los poderes legales a Jamie Spears y la cantante decidió que no volvería a actuar mientras su padre tuviese su tutela. Hoy, después de haber estado un año pidiéndolo por activa y por pasiva sabemos que Britney declarará el próximo 23 de junio, así mismo lo ha confesado su abogado, Samuel Ingham: "Mi cliente ha solicitado una audiencia en la que pueda dirigirse directamente al tribunal".



Ya son más de trece años los que lleva la cantante sin poder hacer y deshacer a su antojo y aunque no sabemos cuáles serán las cuestiones que tratará, se trata de la primera vez que realiza una petición al juez para exponer su propia declaración.



Cabe recordar que todos estos años, Britney Spears ha estado muy apoyada por sus seres queridos y por esos fans que se vuelven locos cada vez que la ven encima de un escenario. Y es que se sigue sin entender por qué no se le permite a la artista tener las riendas de su vida, si ya son 39 años los que tiene.