Biden se reunirá por primera vez con los líderes republicanos el 12 de mayo

En la imagen un registro del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Al Drago/Pool/Archivo

Washington, 28 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá por primera vez el próximo 12 de mayo con los líderes republicanos en el Senado estadounidense, Mitch McConnell, y la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, anunció este miércoles la Casa Blanca.

El encuentro, el primero en persona entre Biden y los líderes de la oposición en el Congreso, se producirá casi cuatro meses después de la llegada al poder del mandatario, que hasta ahora no ha conseguido convencer a los republicanos para que suscriban ninguna de sus prioridades legislativas.

Biden "está deseando hablar en persona sobre cómo podemos trabajar juntos en los objetivos de restaurar la fe en el Gobierno y de asegurarnos de que ese Gobierno da resultados al pueblo estadounidense", escribió la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su cuenta oficial de Twitter.

A la reunión, que tendrá lugar en la Casa Blanca, asistirán también los líderes de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

El encuentro con los llamados "cuatro grandes" líderes de ambos partidos en el Congreso se anunció poco antes de que Biden revelara una nueva propuesta legislativa, durante el primer discurso de su mandato en el Capitolio.

El presidente pedirá aprobar un plan de bienestar social a 10 años, cuyo coste se estima en 1,8 billones de dólares y que se financiaría con nuevas subidas de impuestos a las rentas más altas, según la Casa Blanca.

Se trata del tercer paquete legislativo con marcado carácter social que anuncia el Gobierno de Biden en apenas tres meses en el poder, tras el rescate económico de 1,9 billones aprobado en marzo y el "Plan de Empleo Estadounidense", aún en negociaciones y presupuestado en 2,25 billones.

Ese paquete ha generado una gran resistencia entre la oposición republicana, que no regaló ni un solo voto a Biden para sacar adelante el rescate de marzo y parece decidida a entorpecerle las cosas todo lo posible gracias a su control de la mitad de los asientos en el Senado.

Sin embargo, algunos asesores de Biden ya han mantenido contactos con senadores republicanos para tratar de encontrar un acuerdo que permita aprobar un plan de empleo e infraestructuras, informó este miércoles la web especializada Axios.

En un encuentro este miércoles con presentadores de televisión en la Casa Blanca, Biden fue muy franco sobre la dificultad de trabajar con la oposición republicana, especialmente a raíz de los cambios que generó en el partido la Presidencia de Donald Trump (2017-2021).

"Todo el mundo dice, ¿puedo hacer algo que sea bipartidista? Y lo que pasa es que tengo que descubrir si hay un partido con el que negociar", afirmó Biden, según uno de los asistentes al encuentro, el presentador de la CNN Jake Tapper.

"Necesitamos un Partido Republicano. Necesitamos otro partido (aparte del demócrata), se llame como se llame, que esté unido, no completamente escindido y con miedo de los demás", sentenció el mandatario.