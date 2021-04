Bagnaia y Miller creen ser muy competitivos en Jerez

Francesco Bagnaia. EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO/Archivo

Madrid, 28 abr (EFE).- El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia y el australiano Jack Miller, pilotos oficial de Ducati, creen ser muy competitivos en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera, escenario este fin de semana del Gran Premio de España de MotoGP.

Bagnaia, segundo en la clasificación provisional del mundial, recuerda que "tras la segunda posición de Portimao, donde en 2020 sufrí mucho, llego al Gran Premio de España con mucha energía y determinación".

"El año pasado fui muy competitivo en Jerez y este año me siento todavía más fuerte, a pesar de que todavía tenemos que ver como será en realidad el fin de semana, pero me siento muy a gusto con el equipo y estamos haciendo un gran trabajo, así que tengo mucha confianza en poder hacer una buena carrera el domingo", asegura el piloto transalpino, pupilo de Valentino Rossi.

Su compañero, el australiano Jack Miller, señala por su parte que está "entusiasmado con volver a correr en Jerez, una pista donde el año pasado fui muy competitivo, al terminar cuarto el Gran Premio de España".

"Las primeras carreras del 2021 han sido complicadas para mí pero mis sensaciones con la Desmosedici GP son buenas y después de la operación en el antebrazo derecho no he vuelto a tener problemas, por eso creo que estoy en condiciones de poder disputar una bonita carrera", afirma Miller.