África.- Macron pide preparar un "New Deal" para apoyar a las economías africanas en la "fuerte desaceleración"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El primer ministro francés, Emmanuel Macron, ha pedido este martes preparar un "New Deal" para apoyar a las economías africanas que se enfrentan a una "muy fuerte desaceleración" por la pandemia, una cuestión que ha demandado de cara a la cumbre África-Francia que se celebrará en París el 17 y 18 de mayo.



Así lo ha aseverado Macron en una rueda de prensa junto al presidente de República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, quien se encuentra de visita en Francia y se ha reunido con el mandatario.



"Nuestra cooperación es obviamente rica en muchos aspectos (...), deseo desarrollar la cooperación económica, impulsar oportunidades para los jóvenes de RDC, programas de salud, creación, educación y política", ha detallado el primer ministro francés sobre las relaciones con el país africano.



Estos "esfuerzos" son necesarios para acompañar al país en una línea de "estabilidad y paz", como ha detallado Macron, quien ha apuntado a la importancia de la "solidaridad internacional" en el marco de la pandemia con RDC y otros países del continente africano.



"Quiero que todos los presentes tengan en la mente el impacto sanitario y económico que ha sufrido el continente africano desde 2020", ha lamentado, en este sentido, el mandatario francés.



Así, ha incidido en que estos países sufren una "una desaceleración muy fuerte en un continente que está en expansión demográfica continua", por lo que ha apelado a territorios con capacidad, como la Unión Europea y Estados Unidos, a apoyarlos frente a esta situación.



"Para la cumbre (África-Francia) debemos plantear un 'New Deal' para financiar África. Es decir, proponer soluciones profundamente innovadoras para una escalada de ambición que corresponda con lo que estamos viviendo. De lo contrario, dejaremos el continente africano frente a la pobreza, la reducción de las oportunidades económicas, migración sostenida y propagación del terrorismo", ha subrayado, en una demanda de cara a la cita que tendrá lugar en París y a la que asistirán líderes africanos y mundiales.



Por su parte, Tshisekedi ha mostrado su confianza en Francia como "socio" y ha ahondado que en África "tenemos el objetivo de silenciar las armas", en referencia a la necesidad de frenar la violencia.



"No me cansare de sensibilizar a la comunidad internacional para frenar la violencia (...)", ha reiterado, para lamentar la presencia de grupos "islamistas que siembran el terror en nuestras poblaciones".



La cumbre África-Francia estaba programada para celebrarse del 4 al 6 de junio de 2020 en la ciudad de Burdeos, pero fue cancelada debido a la pandemia de coronavirus.