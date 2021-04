Abordar aviones de atrás hacia adelante sube riesgo de contagios

(Bloomberg) -- Abordar primero a los pasajeros sentados en la parte trasera de la aeronave, un cambio de la era covid que implementó Delta Air Lines Inc. y otras aerolíneas con la intención de reducir el riesgo de contagio, en realidad aumenta la posibilidad en un 50% de contraer el virus, de acuerdo con un estudio científico.

El llamado embarque de atrás hacia adelante también es dos veces más riesgoso que dejar que los pasajeros suban al azar, aunque reduce la exposición entre los pasajeros sentados y los que caminan por el avión, según el estudio publicado este miércoles en la revista Royal Society Open Science Journal. El mayor riesgo proviene de un contacto más cercano entre pasajeros en las mismas filas que se agrupan en el pasillo mientras guardan su equipaje.

Delta adoptó este tipo de embarque para “minimizar el contacto entre pasajeros”, según su sitio web, aunque la aerolínea solo aborda a 10 pasajeros a la vez. El cambio fue uno de varios en la industria, incluido el bloqueo de los asientos del medio, para persuadir a los pasajeros de que es seguro volver a subir a un avión.

Científicos de algunas instituciones, como la Universidad de West Florida y la Universidad Estatal de Florida, simularon 16.000 posibles movimientos de pasajeros para el estudio. “Las nuevas políticas no mejoran las antiguas en ninguna situación”, señalaron. La oficina de medios de Delta no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.

Según el estudio, el riesgo de exposición al virus podría reducirse si las personas no usaran los compartimientos de almacenamiento superiores y si los pasajeros en los asientos de la ventana abordaran antes que aquellos en los asientos del pasillo.

Nota Original:Covid Risk Greater if Passengers Board Plane Back to Front

