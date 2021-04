4-0. Internacional recupera terreno en el Grupo B de la Libertadores, con una goleada al Táchira

Víctor Cuesta, del Internacional de Brasil, fue registrado este martes al celebrar un gol que le anotó al Táchira de Venezuela, durante un partido del grupo B de la Copa Libertadores, en el estadio Beira-Rio de Portoalegre (Brasil). EFE/Silvia Ávila POOL

Porto Alegre (Brasil), 27 abr (EFE).- El Internacional brasileño, del entrenador español Miguel Ángel Ramírez, superó este martes su mal debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores al golear en la segunda jornada del B por 4-0 al Deportivo Táchira venezolano.

Los goles en el estadio Beira Río de Porto Alegre llegaron a través del central argentino Víctor Cuesta a los 19 minutos, Patrick a los 23, Thiago Galhardo en el 42 y Yuri Alberto en el 74.

Con el resultado, el Internacional sumó sus primeros tres puntos después de la derrota en la primera jornada por 2-0 ante el Always Ready boliviano.

El Táchira se mantiene con las mismas tres unidades producto de su victoria en San Cristóbal por 3-2 sobre el Olimpia paraguayo.

El conjunto local impuso condiciones desde el comienzo y a los 19 minutos, en un tiro de esquina cobrado por Rodinei, Cuesta saltó más alto que todos y con un certero cabezazo dejó sin posibilidades al portero Cristopher Varela. Por la misma vía aérea, el argentino tuvo otra oportunidad de ampliar en el minuto 22.

A los 23 minutos, en una escapada por derecha de Thiago Galhardo, Mauricio desperdició su remate y en segunda jugada apareció Patrick para marcar el 2-0 parcial.

La tercera anotación partió a los 42 minutos en una jugada iniciada por Cuesta y que Thiago Galhardo aprovechó para el 3-0.

En el segundo tiempo los visitantes, dirigidos por Juan Domingo Tolisano, no llevaron peligro a la portería de Marcelo Lomba.

Con el dominio absoluto, el Internacional puso la guinda a los 74 minutos en una jugada de Mauricio para el remate de Yuri Alberto.

El árbitro uruguayo Andrés Matonte expulsó al chileno Carlos Palacios al enseñarle la segunda tarjeta amarilla, lo que obligó al Internacional a retrasar sus líneas.

En el otro partido que cierra la segunda jornada del Grupo B, el Olimpia recibirá este miércoles en Asunción al Always Ready.

En la tercera del grupo Internacional recibirá el 5 de mayo al Olimpia y un día después el Táchira visitará al Always Ready.