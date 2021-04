2-0. Boca vence al Santos gracias a un inoxidable Tevez y al colombiano Villa

Sebastián Villa (22), delantero de Boca Juniors, celebra una anotación ante Santos durante un partido de la jornada 2 del Grupo C de la Copa Libertadores, disputado en La Bombonera, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 27 abr (EFE).- Boca Juniors venció este martes por 2-0 al Santos brasileño en la segunda jornada del Grupo C de la Copa Libertadores con un gol de su emblema Carlos Tevez, de 37 años, y otro del volante ofensivo colombiano Sebastián Villa.

'El Apache' anotó a los 47 minutos y Villa lo hizo a los 69, tras ser asistido por Tevez.

Con este resultado, el Xeneize lidera el Grupo C con seis puntos y Santos sigue sin unidades.

El Barcelona ecuatoriano, que tiene tres puntos, y el The Strongest boliviano, que perdió en el debut ante Boca Juniors, cerrarán la segunda jornada el jueves.

En los primeros minutos, Santos presionó alto e intento evitar que los defensores rivales se conectaran con los centrocampistas.

Boca, en cambió, dejó avanzar al Santos con la intención de robarle la pelota en su propio cambio y salir rápido por las bandas con Villa y con Cristian Pavón.

El primer tiempo no tuvo grandes emociones y ambos equipos parecían más preocupados por controlar a los rivales que por generar jugadas de peligro.

Pavón fue el único que logró inquietar a los visitantes durante la primera mitad gracias a sus gambetas en velocidad.

Apenas comenzado el segundo tiempo, Tevez hizo el 1-0 al rematar de primera tras un tiro de esquina desde la izquierda del ataque.

Santos se paró varios metros más adelante en busca de la igualdad y Boca Juniors aprovechó los espacios para golpear de contraataque.

El centrocampista Alan Varela recuperó la pelota, Tevez comandó la ofensiva y asistió a Villa, que anotó el 2-0 con un preciso remate al palo más lejano del portero.

El Santos, ya resignado, se pasó los últimos minutos deseando el final del encuentro.

Varela, Tevez y Pavón fueron los mejores jugadores del equipo argentino.

Este fue el primer partido del conjunto brasileño tras la renuncia del entrenador argentino Ariel Holan, que dimitió el lunes.

En el banquillo estuvo como técnico interino Marcelo Fernandes.