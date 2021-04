0-0. Ceará empata con Arsenal y mantiene el liderato del Grupo C

En la imagen, jugadores de Ceará. EFE/ Kelly Pereira/Archivo

Buenos Aires, 27 abr (EFE).- El Ceará brasileño empató este martes sin goles ante Arsenal en la segunda jornada del Grupo C de la Copa Sudamericana y mantuvo el liderato a la espera del partido entre los bolivianos Bolívar y Jorge Wilstermann.

A la espera de lo que pase el jueves entre los clubes bolivianos, el Ceará lidera la clasificación de la zona C con cuatro puntos, Bolívar tiene tres, Arsenal uno y Jorge Wilstermann cero, porque cayó en su debut ante los brasileños.

El lateral izquierdo de Arsenal Lucas Suárez tuvo que ser reemplazado por lesión a los 12 minutos.

En su lugar ingresó Emiliano Papa, de 39 años y con pasado en la selección argentina, Vélez e Independiente, entre otros equipos.

Arsenal y Ceará compartieron la posesión de la pelota y, si bien buscaron bastante la portería rival, lo hicieron sin precisión en los remates.

Los locales intentaron llegar al gol por las bandas, pero los brasileños estuvieron firmes y merecieron ganar.

El entrenador de Arsenal, Sergio Rondina, mandó al campo en el entretiempo a Brian Farioli en lugar de Emiliano Méndez para intentar que el equipo sea un poco más ofensivo, pero no logró inclinar el campo a su favor.

Arsenal, que llevaba tres victorias consecutivas por el torneo local, no pudo trasladar su buen andar al certamen internacional.

El portero local Alejandro Medina fue una de las figuras y sacó dos pelotas que tenían destino de gol.

En Ceará sobresalió el colombiano John Mendoza, que estuvo varias veces muy cerca de anotar.

La segunda jornada se cerrará el jueves con el duelo entre bolivianos.

En la tercera fecha, el Ceará visitará al Bolívar y el Arsenal recibirá al Jorge Wilstermann.