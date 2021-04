Wall Street baja lastrado por resultados corporativos

Por Medha Singh y Sruthi Shankar

27 abr (Reuters) - Los flojos resultados de Tesla y 3M arrastraban el martes a los principales índices de Wall Street, mientras que los inversores empezaban a ponerle más atención a las grandes compañías de tecnología, como Microsoft y Alphabet, que reportan sus cifras de ganancias más tarde en el día.

* Los papeles de la fabricante de autos eléctricos Tesla Inc perdían 4%, presionando a la baja al S&P 500 y al Nasdaq, ya que sus utilidades por encima de las previsiones del mercado estuvieron más respaldadas por ventas de créditos relacionados con el medioambiente y por una liquidación de bitcóins, en lugar de la venta de vehículos.

* Los papeles de Microsoft Corp y Alphabet Inc cedían más de 0,5% cada uno, en tanto que las acciones de Apple Inc, Facebook Inc y Amazon.com Inc -que reportarán resultados esta semana- cotizaban dispares.

* Las cinco empresas combinadas representan alrededor del 40% de la capitalización de mercado del S&P 500.

* "Lo que realmente estamos esperando es una guía sobre a dónde marcharemos en los próximos seis meses a un año y eso es lo que está fijando la atmósfera para los mercados", dijo un analista en Nueva York.

* A media mañana, el promedio industrial Dow Jones bajaba 23,15 puntos, o 0,07%, a 33.958,42 unidades; mientras que el índice S&P 500 caía 5,87 puntos, o 0,14%, a 4.181,75 unidades; y el índice compuesto Nasdaq perdía 50,07 puntos, o 0,35%, a 14.088,70 unidades.

* Las acciones de 3M Co se desinflaban hasta 2,9% luego de que el conglomerado dijo que sus costos subieron debido a interrupciones en la cadena de suministros a causa de la pandemia de COVID-19 y una tormenta de invierno que paralizó a buena parte de Estados Unidos en febrero.

* En general, se espera que las ganancias del S&P 500 salten 34,5% en el primer trimestre frente a igual periodo del año anterior, según datos de IBES de Refinitiv. (Reportes de Medha Singh y Shreyashi Sanyal en Bengaluru. Editado en español por Marion Giraldo)