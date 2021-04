Von der Leyen cree que hay un cierto avance en las negociaciones con Londres

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, en su intervención ante el Parlamento Europeo este martes en Bruselas. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

Bruselas, 27 abr (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, señaló este martes que ha habido "algo de progreso" en el diálogo que Bruselas mantiene con Londres tras las decisiones unilaterales británicas que incumplen el acuerdo del Brexit y por las que la Comisión ha abierto un expediente al Reino Unido.

Ante el Parlamento Europeo, que prevé ratificar este miércoles el acuerdo de comercio y cooperación con el Reino Unido, escrutarlo durante cuatro meses, Von der Leyen señaló que ha habido "algunos avances" en el diálogo con Londres por su incumplimiento del acuerdo al extender unilateralmente la duración acordada para una medida aduanera específica en Irlanda del Norte.

El pasado 3 de marzo, de forma unilateral y sorpresiva, el Gobierno británico anunció que, sin tener en cuenta lo pactado, el 1 de abril no aplicaría controles aduaneros y fronterizos a las mercancías desde Gran Bretaña con destino a la provincia británica de Irlanda del Norte, y que los aplazará seis meses, hasta el 1 de octubre.

Desde entonces, la Comisión y el Gobierno británico han mantenido un diálogo sobre esta violación del protocolo específico para Irlanda del Norte contenido en el acuerdo de retirada.

"En los últimos días y semanas, hemos asistido a una dinámica nueva y constructiva y seguiremos trabajando estrechamente con el Reino Unido para encontrar soluciones constructivas que respeten lo acordado. El siguiente paso es acordar mutuamente las vías de cumplimiento, con plazos e hitos concretos", dijo Von der Leyen.

La alemana reconoció las "reticencias" en algunos sectores de la Eurocámara sobre la ratificación del acuerdo comercial cuando algunos compromisos contenidos en el acuerdo de salida, que definió los términos del divorcio entre Londres y Bruselas, "no están siendo respetados por una de las partes".

"Coincido con ustedes en que este acuerdo sobre el papel sólo es tan bueno como su aplicación y cumplimiento en la práctica. Y comparto su preocupación por las acciones unilaterales del Reino Unido desde que el acuerdo entró en aplicación provisional. Evidentemente, hemos visto surgir una serie de problemas desde entonces", dijo Von der Leyen.

La presidenta de la Comisión incidió en que "las decisiones unilaterales no llevan a ninguna parte" y pidió "centrarse en soluciones conjuntas", al tiempo que recordó que el acuerdo comercial contiene precisamente las herramientas "para garantizar el pleno cumplimiento de las obligaciones" que ambas partes acordaron al poner su firma en el acuerdo.