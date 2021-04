Villarreal y Roma ante el poderío inglés

Unai Emery. EFE/EPA/ANTONIO BAT/Archivo

Madrid, 27 abr (EFE).- El Villarreal, el único de los cuatro supervivientes que no ha disputado final continental alguna, desafía junto al Roma el poderío inglés que representan en la Liga Europa el Manchester United y el Arsenal, los dos únicos de los aspirantes con algún trofeo europeo.

En cualquier caso, los cuatro aspiran a su primer éxito en este trofeo en el que sobresale la figura del técnico español Unai Emery, actual entrenador del Villarreal y que conquistó la copa en tres ocasiones, con el Sevilla.

Con Emery, el Villarreal está invicto en los doce partidos que ha jugado hasta llegar a las semifinales. Once victorias y un empate alientan al representante español que afronta la quinta semifinal europea de su historia.

El submarino amarillo se topa con su bestia negra europea. El Arsenal de Mikel Arteta que completará el duelo de técnicos hispanos en la serie.

El reencuentro de Emery con el conjunto londinense, al que entrenó hace dos años y llevó a la final de la Liga Europa que perdió contra el Chelsea, es una motivación más en el duelo. El Villarreal, que ha eliminado al Salzburgo, Dinamo Kiev y Dinamo Zagreb para situarse entre los cuatro mejores, recibe el jueves al cuadro de Arteta, que se aferra a este evento como vía directa para la próxima Champions, premio añadido al ganador.

"Estoy acostumbrado a encontrarme con antiguos equipos. No es una experiencia nueva jugar contra el Arsenal. Esta es una oportunidad para situar al Villarreal en el escalón más alto del fútbol Europeo. Es una oportunidad de disfrutar de lo que hemos hecho y también de romper el techo de una semifinal y llevar al Villarreal a su primera final europea", apunta Emery.

Nunca ha alcanzado la final el Villarreal, en puertas de su quinta semifinal europea, cuarta en la Liga Europa. En el 2003-04 fue eliminado por el Valencia de Rafa Benítez en la extinta Copa UEFA; en la 2005-2006, con Manuel Pellegrini en el banquillo, alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones. Fue superado por su próximo rival, el Arsenal.

En la campaña 2010-11, ya en la Liga Europa, fue apeado por el Oporto y en la más reciente, en la 2015-16, por el Liverpool.

Se reencuentra en esta ocasión con el cuadro de Arteta, el conjunto más goleador de la competición que logró el pleno de triunfos en la fase de grupos aunque tuvo más dificultades después, ante el Benfica, el Olympiacos y el Slavia Praga.

Aspira el Arsenal, que ya eliminó al Villarreal en las Ligas de Campeones del 2006 y del 2009, a sumar su primer éxito en un torneo que se le resiste. El conjunto de Londres, que tiene a la Recopa de 1994 como único mérito en el Viejo Continente, fue subcampeón de la Copa de la UEFA del 2000 -superado por el Galatasaray- y de hace dos años, cuando cayó contra el Chelsea en la final.

Tuvo en la mano un triunfo sin precedentes cuando llegó a la final de la Champions en el 2006 pero perdió ante el Barcelona.

Por el otro lado del cuadro el camino hacia el título pasa por Manchester y Roma que arrancarán la serie en Old Trafford.

El equipo inglés procede de la Liga de Campeones, como tercer clasificado de un grupo con el París Saint Germain y el Leipzig. Es fuerte el combinado de Ole Gunnar Solksjaer sobre todo como visitante. Ha ganado los tres partidos a domicilio de las eliminatorias. Superó a la Real Sociedad y al Granada y al Milán.

Estuvo en esta situación hace un año, cuando el Sevilla le apartó de la final. Y ahora suspira por su primer trofeo desde el 2017.

"Siento que es una eliminatoria europea de verdad porque el Roma es un club con mucha historia", apunta Solksjaer, técnico del Manchester United con tres copas de la Champions y una de la Recopa en sus vitrinas pero ninguna de la Liga Europa.

Enfrente, el Roma, a dos partidos de su primera final europea en treinta años. El conjunto italiano, que fue finalista en 1991, superado por el Inter, y jugó otra de la Liga de Campeones, batido por el Liverpool, se sostiene en la inspiración anotadora del español Borja Mayoral, que acumula siete tantos, y del veterano bosnio Edin Dzeko.

Por el camino se deshizo el equipo de Paulo Fonseca del Braga, el Shakhtar y el Ajax.

Santiago Aparicio