Vicepresidenta de EEUU promete al presidente de Guatemala más ayuda a Centroamérica

Actualiza con declaraciones de canciller guatemalteco ///Washington, 27 Abr 2021 (AFP) - La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, prometió el lunes al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, más ayuda a Centroamérica para atender las causas de la migración irregular al norte.Harris, quien encabeza los esfuerzos del gobierno de Joe Biden para atender la afluencia de migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador a la frontera entre Estados Unidos y México, se reunió con Giammattei por videoconferencia, previo a su visita a Centroamérica prevista para junio."Estados Unidos planea aumentar la ayuda a la región, fortalecer nuestra cooperación para gestionar la migración de una manera eficaz, segura y humana", aseguró Harris.Biden pidió al Congreso 861 millones de dólares el próximo años para atender las causas que impulsan la inmigración irregular desde Centroamérica, en el marco de su plan de 4.000 millones de dólares para la región. Su planteo está incluido en el proyecto de presupuesto que aún debe ser discutido y aprobado por los legisladores."Queremos trabajar con usted para abordar tanto las causas agudas como los causas fundamentales [de la migración] de una manera que brinde esperanza al pueblo de Guatemala de que habrá una oportunidad para ellos si se quedan en casa", dijo Harris en la cita virtual.Más de 172.000 indocumentados, incluidos casi 19.000 menores no acompañados, fueron detenidos en marzo en la frontera sur de Estados Unidos, un alza del 71% en un mes y el nivel más alto en 15 años. La mayoría de los migrantes proviene de los tres países del Triángulo Norte centroamericano.Esa zona, vulnerable a desastres naturales, fue golpeada por dos devastadores huracanes en noviembre y sufre el impacto de la pandemia de covid-19 y de una prolongada sequía. "Estamos analizando el tema de la pobreza y, por tanto, la falta de oportunidades económicas; el tema de las condiciones climáticas extremas y la falta de adaptación climática, así como la corrupción y la falta de buen gobierno, y la violencia contra las mujeres, indígenas, LBGTQ y afrodescendientes", dijo Harris.Señaló que busca construir una "estrategia integral" de manera bilateral y multilateral y con organizaciones internacionales.Harris será el martes la anfitriona de una mesa redonda virtual con organizaciones comunitarias guatemaltecas. - "Compromiso" de más seguridad fronteriza - Giammattei coincidió en la necesidad de "crear esperanza"."El gobierno guatemalteco desea ser socio [de Estados Unidos] para abordar (...) no solo la pobreza sino tantos males que nos afectan", dijo, según la traducción al inglés.Además, destacó su expectativa por la visita de Harris en junio, y propuso trazar un plan conjunto."Debemos construir una hoja de ruta entre gobiernos para que podamos llegar a un acuerdo (...) para garantizar la paz, el progreso y el desarrollo, y también para que podamos asegurar la cooperación que necesitamos de ustedes", dijo Giammattei.Harris, que tomó nota al respecto, se despidió con un "muchas gracias" en español.En Twitter, Giammattei dijo que discutió con Harris "múltiples temas de interés para ambas naciones"."Coincidimos en la generación de esperanza a través de la consolidación de muros de prosperidad, para que la gente encuentre oportunidades en Guatemala", tuiteó.En rueda de prensa, el canciller guatemalteco, Pedro Brolo, dijo que Guatemala asumió el "compromiso" de fortalecer la presencia de las fuerzas de seguridad en las fronteras para contener la migración irregular, además de delitos aduaneros, entre otros ilícitos.El gobierno de Giammattei hará un "esfuerzo para incrementar la cantidad" de policías fronterizos, dijo.Explicó que el proceso será asesorado por funcionarios del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), que llegarán próximamente a Guatemala.Brolo cargó contra los traficantes de personas, conocidos como "coyotes", al asegurar que están alentando el viaje al norte de las personas con "desinformación" sobre "mayores beneficios" para los migrantes con la llegada al poder de Biden luego de cuatro años de dura política anti-inmigración de Donald Trump."Los coyotes han ejercido una capacidad de influencia muy grande para poder llevar a mucha gente diciendo que es el momento para poder migrar, lo cual no es cierto. Estados Unidos ha vuelto a manifestar que sus fronteras están cerradas", indicó.Harris y Giammattei conversaron horas después de que el Tesoro estadounidense sancionara por corrupción al diputado guatemalteco Felipe Alejos Lorenzana y a Gustavo Alejos Cambara, antiguo jefe de gabinete del expresidente Álvaro Colom (2008-2012). La medida supone el bloqueo de todos sus activos e intereses en Estados Unidos.ad/rsr -------------------------------------------------------------