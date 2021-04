Tercera ola en México menos probable pero no descartable, según autoridades

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, durante su participación en una rueda de prensa en Palacio Nacional, de la Ciudad de México. EFE/José Pazos/Archivo

Ciudad de México, 26 abr (EFE).- Las autoridades sanitarias de México aseguraron este lunes que una tercera ola de contagios por la covid-19 "parece menos probable, pero no se descarta" luego de que por segunda jornada consecutiva 30 entidades, de las 32 que integran el país, reportaron bajas de casos de coronavirus.

Al presentar la información epidemiológica hasta la semana 15, es decir, dos semanas atrás, del 11 al 17 de abril, el estratega del Gobierno mexicano contra el coronavirus, Hugo López-Gatell, señaló que se "abrió la semana con un descenso y no es un descenso menor".

"Cerramos la semana previa (14) con un aumento y ahora abrimos con una reducción (...) pero hasta que se termine la epidemia diremos que no hay un riesgo de repunte y eso todavía no ocurre", apuntó.

El funcionario recordó que, durante las semanas anteriores y desde antes del descanso de Semana Santa, advirtió del peligro del surgimiento de una tercera ola de contagios que pudiera ser provocada por la movilidad de las personas de sus lugares de residencia.

Señaló que debido a ello, a lo largo la semana anterior se informó del aumento en las curvas epidémicas de varias entidades, entre ellas la Ciudad de México, que registró "un pequeño incremento".

"Ahora decimos enfáticamente que la tercera ola ya parece menos probable, considerablemente menos probable, pero no debemos considerar que se ha descartado o eliminado porque en cualquier momento pudiera haber un repunte", indicó.

Además dijo que "no se puede descartar un rebrote" ya que en salud pública y en epidemiología "nunca se habla de riesgo cero, ya que siempre existe la posibilidad de que haya un desenlance indeseable de enfermedad o de recrudecimiento de la epidemia".

Ante ello, el funcionario llamó a la población y las autoridades a mantenerse atentos al semáforo epidemiológico, ser mesurados en la movilidad y a mantener medidas preventivas como el lavado de manos, uso de cubrebocas en espacios públicos cerrados y a tener distanciamiento social.

"Esperemos que no llegue la tercera ola, si no llega será motivo de regocijo, pero no será porque se han relajado las medidas de prevención", expuso.

Este lunes, México reportó 166 nuevas muertes por la covid-19 en las últimas 24 horas para llegar a un total de 215.113 decesos, además de 1.143 nuevos contagios para un total de 2.329.534 casos confirmados, informó la Secretaría de Salud.

Con 215.113 muertos y 2,32 millones de contagios oficiales, México es el tercer país del mundo con más decesos, por detrás de Estados Unidos y Brasil, y hasta ahora ha aplicado 16,5 millones de vacunas de cinco laboratorios distintos.