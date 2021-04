Tenis.-Tenis/Madrid.- Muguruza debutará con Stephens en Madrid y Sorribes buscará la sorpresa ante Halep

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La tenista española Garbiñe Muguruza debutará ante la estadounidense Sloane Stephens en primera ronda del Mutua Madrid Open 2021, según ha deparado el sorteo celebrado este martes, que no ha sonreído a la también española Sara Sorribes, que se enfrentará en su estreno con la número tres del mundo, la rumana Simona Halep, mientras que Paula Badosa jugará ante la checa Barbora Krejcikova.



Muguruza, actual número 13 del mundo y décima cabeza de serie del torneo madrileño, se enfrentará así a una campeona de 'Grand Slam' como Stephens -US Open 2017-, que no vive su mejor momento y que se encuentra en el número 51 del ranking WTA. Será el primer partido para la española desde que se vio obligada a retirarse, hace tres semanas, en el partido de tercera ronda del torneo de Charleston ante Yulia Putintseva por una lesión en la pierna izquierda.



Si avanza en el certamen, la tenista nacida en Caracas podría verse las caras con la suiza Belinda Bencic en octavos, la ucraniana Elina Svitolina en cuartos y con la primera raqueta mundial y su verdugo en la final de este año del Yarra Valley Classic, la australiana Ashleigh Barty, en unas hipotéticas semifinales.



Todavía más complicado es el debut de Sara Sorribes, en un momento de forma espectacular tras estrenar su palmarés WTA en marzo conquistando el torneo de Guadalajara. La castellonense se enfrentará a la rumana Simona Halep, actual número tres del mundo y campeona de Madrid en 2016 y 2017.



Sorribes, en el puesto 46 del ranking WTA, tratará de hacer gala de la resistencia que le ha llevado a ganar tres de los 25 partidos más largos del año en el circuito, sobreviviendo en dos de ellos a 'match points' en contra. Además, Paula Badosa, número 62 del mundo, hará su estreno ante la checa Barbora Krejcikova, 39 del ranking.



En cuanto al resto de partidos de primera ronda, la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty, debutará con la estadounidense Shelby Rogers, mientras que la japonesa Naomi Osaka, número dos del ranking WTA, se enfrentará a una jugadora procedente de la previa. Por su parte, la checa Karolina Pliskova (9) vivirá su primer choque ante la emergente joven estadounidense Coco Gauff (35).



Tanto Barty como Osaka tienen proyectada una tercera ronda complicada, con la oceánica enfrentándose a su sucesora como campeona de Roland Garros, la cabeza de serie número 14 Iga Swiatek, y con la nipona midiéndose por primera vez a la griega Maria Sakkari desde que esta rompió su racha ganadora de 23 partidos en cuartos de final de Miami.