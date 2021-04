Sixers, Suns, Lakers recuperan el camino ganador; Jazz, lo pierden

Ricky Rubio (i) de los Minnesota Timberwolves sonríe con sus compañeros ante los Utah Jazz, durante un partido de la NBA disputado en el Target Center, en Minneapolis, Minnesota (EE.UU.). EFE/ Craig Lassig

Houston (EE.UU.), 27 abr (EFE).- Philadelphia Sixers, Phoenix Suns y Los Angeles Lakers encontraron el camino ganador en su lucha por asegurar los mejores puestos de la clasificación en la recta final de la temporada regular de la NBA.

Mientras que el Utah Jazz -líder de la liga- volvió a "tropezar" con el juego de los Minnesota Timberwolves, el equipo con la segunda peor marca de la NBA, que sorprendentemente sigue invicto (3-0) en los duelos que ambos han mantenido esta temporada.

Los Washington Wizards, mientras, no pudieron alargar su racha ganadora al chocar con la experiencia de los San Antonio Spurs.

El pívot camerunés Joel Embiid anotó 21 puntos, el base australiano Ben Simmons aportó 12 en su regreso a la alineación para ayudar a los Sixers a superar 121-90 al Oklahoma City Thunder, que igualó una marca de la franquicia al extender a 14 su racha de derrotas, que tuvieron en la temporada del 2008-09.

Los Sixers (40-21), que rompieron racha de cuatro derrotas seguidas y siguen segundos en la Conferencia Este, también jugaron una gran defensa con 22 robos, la mejor marca de la temporada en la liga.

El escolta hispano Devin Booker anotó 33 puntos y los Suns cerraron su agotadora gira por la costa Este con un gran triunfo de 110-118 tras remontar una desventaja de 15 tantos ante los New York Knicks, que vieron terminada su racha de nueve triunfos seguidos.

Junto a Booker, el veterano base Chris Paul encestó los últimos siete puntos de los Suns (43-18) que aseguraron la victoria y concluir con marca de 3-2 la gira, que incluyó encuentros ante cuatro de los mejores equipos de la Conferencia Este.

El base alemán Dennis Schroder anotó 13 de 21 puntos en el último cuarto, el pívot Anthony Davis agregó 18 tantos y ocho rebotes que permitieron a los Lakers resurgir en el cuarto periodo del partido que ganaron de visitantes por 103-114 al Orlando Magic y cortaron racha de tres derrotas consecutivas.

El ala-pívot Michael Porter Jr. brilló con su juego ofensivo y aportó 31 puntos, mientras que otro número cuatro, Paul Millsap, agregó nueve de sus 12 tantos en el último cuarto y los Denver Nuggets vencieron con facilidad 120-96 a los Memphis Grizzlies.

El pívot serbio Nikola Jokic terminó con 24 puntos y 15 rebotes para su 53º doble-doble líder de la liga que también ayudó al triunfo de los Nuggets (40-21), que ganaron en su campo por sexta vez consecutiva a los Grizzlies.

El escolta D'Angelo Russell encestó siete triples, su mejor marca de la temporada, y terminó con 27 puntos, mientras que el pívot estadounidense dominicano Karl-Anthony Towns aportó un doble-doble de 21 tantos con 11 rebotes que permitieron a los Timberwolves venir de atrás y derrotar 105-104 al Utah.

La derrota de los Jazz (44-17), la segunda consecutiva, los mantiene al frente de la Conferencia Oeste y líderes de la liga, pero con solo un juego de ventaja sobre los Suns (43-18), segundos.

Otro equipo puntero que se vio sorprendido con la derrota fueron Los Angeles Clippers (43-20), terceros en la Conferencia Oeste, que llegaron a Nueva Orleans y los Pelicans, con el alero Zion Williamson, que anotó 23 puntos e impuso su juego completo, junto al pívot español Willy Hernangómez de titular, los vencieron por 120-103.

El base Lonzo Ball anotó 18 puntos, nueve rebotes, siete asistencias y dos robos para New Orleans, que entró en la noche a cuatro juegos y medio del último puesto de play-in de la Conferencia Oeste.

Lo propio le sucedió a los Dallas Mavericks que se encontraron con el base novato Tyrese Haliburton que aportó un doble-doble de 14 puntos y 10 asistencias en su segunda salida consecutiva como titular, en el puesto de De'Aaron Fox, líder encestador del equipo, y perdieron de visitantes por 113-106 ante los Sacramento Kings.

El escolta esloveno Luka Doncic tuvo 24 puntos, ocho asistencias y siete rebotes como líder de los Mavericks, pero al final no pudo evitar la derrota del equipo de Dallas (33-27), que sigue al frente de la División Sudeste y sexto en la Conferencia Oeste.

Otro equipo líder, los diezmados Atlanta Hawks (34-28), que se encuentran al frente de la División Sudeste, no pudieron superar su visita a Detroit, donde el ala-pívot Jerami Grant y Frank Jackson anotaron 18 puntos que permitió a los Pistons ganar por 100-86.

Si lo hicieron los Spurs en su visita a la capital de la nación, donde tuvieron la aportación del alero DeMar DeRozan con 37 puntos y 10 asistencias que los guio al triunfo en la prórroga por 143-146 ante los Wizards, a los que les rompieron racha ganadora de ocho partidos seguidos, la mejor de la temporada.

Esta vez el triple-doble del base Russell Westbrook, que llegó a los 29 en lo que va de temporada, tras aportar 22 puntos, 13 rebotes y 14 asistencias no impidió la derrota de los Wizards, aunque si le permitió alcanzar los 175 como profesional y estar a seis de la marca de todos los tiempos, en poder de Oscar Robertson (181).

En otros resultados de la jornada, Toronto ganó 112-96 a Cleveland y se mantiene en la lucha por los playoffs en la Conferencia Este, como lo hizo Chicago al vencer a domicilio 102-110 a Miami