Rosa Benito se pone, gracias a Ana Rosa Quintana, la vacuna del Coronavirus

26/10/2017 Rosa Benito se ha puesto la primera dosis de la vacuna del Covid EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 27 (CHANCE)



Cada vez son más rostros conocidos de nuestro país los que se vacunan contra el Coronavirus, concienciando con su ejemplo a la población de nuestro país sobre lo importante que es inmunizarse frente al Covid para poder superar la crisis sanitaria y retomar una "normalidad" que hace más de un año que perdimos.



Así, hoy le ha tocado el turno de vacunarse a Rosa Benito, tal y como ha anunciado la exmujer de Amador Mohedano a través de sus redes sociales. La colaboradora de "Ya es mediodía", que estaba "atemorizada" y se negaba a ponerse la vacuna - aplazando la cita hasta en ocho ocasiones - ha confesado que cambió de opinión al ver a Ana Rosa Quintana vacunarse, comprendiendo lo importante que es inmunizarse para superar de una vez por todas la pandemia.



En perfecto estado tras vacunarse esta mañana con la primera dosis de AstraZeneca, Rosa ha atendido desde su casa a su programa, 'Ya es mediodía' y ha reconocido que le costó tomar la decisión porque "tengo problemas de circulación y tenía miedo". Sin embargo, animada por el ejemplo de Ana Rosa, la cuñada de Rocío Jurado ha acudido al Hospital Isabel Zendal con su amiga Trini y ya está 'inmunizada' frente al Covid.



Feliz por haber dado el paso, y desvelando que ha ido "muy nerviosa" y ha dormido "regular", Rosa, sin ningún tipo de síntoma ni molestia, ha desvelado a Sonsoles Ónega que solo le "dolió un poquito el pinchazo".



"No hay que tener miedo, yo lo tuve y ahora tengo que decir que para mí ha sido un día perfecto. El miedo te acobarda y eso no es bueno", ha confesado la ex de Amador Mohedano, orgullosa de haber dado el paso de vacunarse.



Y, para sorpresa de todos, el reportero de 'Ya es mediodía' ha revelado que, además de ponerse la vacuna contra el Covid, Rosa ha aprovechado su visita al Isabel Zendal para "ligar" con un señor mientras esperaba para inmunizarse, al que al parecer ha hecho "ojitos" en un intenso intercambio de miradas.



Una información que la colaboradora no ha desmentido pero sobre la que se ha mostrado muy misteriosa: "No me ha pasado nada. Como dice el refrán quien madruga Dios le ayuda y a mí me ha ayudado en algo", añadiendo que este hombre "no estaba mal" y dejando en el aire si finalmente se han intercambiado sus números de teléfono para seguir en contacto tras esta feliz coincidencia en la cola de vacunación.