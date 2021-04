Rohan Dennis primer líder en Romandía y Herrada, séptimo en el prólogo

EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Redacción deportes, 27 abr (EFE).- El australiano Rohan Dennis (Ineos), doble campeón mundial contrarreloj, se enfundó el primer maillot de líder del Tour de Romandía y encabezó el festival de su formación al imponerse en el prólogo de 4 kilómetros disputado con salida y llegada en Oron, en la que el primer español, Jesús Herrada (Cofidis), se clasificó séptimo.

Dennis mostró su mejor versión en el corto trayecto inaugural y con un tiempo de 5.27 minutos, a una media de 44,7 km/h, ganó el duelo por 8 segundos a sus compañeros del Ineos Geraint Thomas y Richie Porte, que coparon el podio del estreno de esta carrera del World Tour.

Siguieron en la clasificación el campeón de Francia Remi Cavagna (Deceununck Quick Step) a 10 segundos, el suizo Stefan Bisseger (EF Nippo) a 11, el esloveno Jan Tratnik (Bahrain) a 12 y Jesús Herrada (Coficis) séptimo a 13, encabezando la lista de españoles.

Entre los favoritos empezaron marcando territorio Geraint Thomas y Porte, los mejores de los hombres de la general, aventajando en algunos segundos a rivales directos, concretamente en 9 al colombiano Miguel Ángel López, que debutaba con el Movistar, en 12 a Ion Izagirre, la baza del Astana, en 7 al estadounidense Sepp Kuus (Jumbo) y en 18 al español Marc Soler, el más perjudicado en el primer examen de la prueba.

El suizo Stefan Bisseger, 22 años, ganador de la crono de la París Niza este año ante Cavagna y Roglic, marcó el primer tiempo a tener en cuenta con 5.38, pero no tardó mucho en llegar el a la postre vencedor Rohan Dennis (Ineos) superando en 11 segundos al ciclista helvético.

En doble campeón del Mundo contrarreloj y ganador esta año de la crono en Banyoles de la Volta a Catalunya se sentó a la espera de acontecimientos.

Se esperaba con expectación la salida del italiano Filippo Ganna (Ineos), ataviado con el maillot arcoiris y la etiqueta de máximo favorito. El gigante de Verbania no cumplió para nada con el pronostico, cediendo en meta nada menos que 14 segundos respecto a Dennis. Esta temporada había firmado 2 triunfos con el crono sobre 3 victorias.

Al final salieron algunos de los nombres ilustres y referencias de la carrera, como Porte, Cavagna y Geraint Thomas. Estos no decepcionaron y se plantaron a rebufo de Dennis. Los hombres del Ineos empezaron alzando la voz.

Este miércoles se disputa la primera etapa en línea entre Aigle y Martigny con un recorrido de 169 kilómetros.