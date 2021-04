Rocío Flores, su reacción a las palabras de Carmen Borrego de que pedir perdón es un acto de valentía

31/03/2021 Rocío Flores EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 27 (CHANCE)



Gran amiga de Rocío Carrasco, Carmen Borrego no dudaba este fin de semana en mandar, desde el plató de 'Viva la vida' un mensaje a Rocío Flores tras el desgarrador testimonio de su madre desvelando el maltrato que sufrió por parte de la joven durante varios años y que concluyó con una brutal paliza que acabó con su relación hace ya 9 años.



La colaboradora, que nunca se ha pronunciado sobre este tema, confesaba que "como madre" le gustaría decirle algo a Ro, antes de asegurar mirando a cámara que "pedir perdón muchas veces no es un acto de vergüenza sino de valentía".



Un consejo al que Rocío Flores ha reaccionado de un modo bastante significativo. Y es que, a pesar de que está pasando por uno de los momentos más complicados y dolorosos de su vida, la joven continúa sin pronunciarse - por lo menos públicamente - sobre el desgarrador testimonio de su madre contando la paliza que terminó con su relación en el año 2012.



Sin embargo, rompiendo su habitual compostura, Ro no ha podido evitar alzar la cabeza y mirar fijamente a cámara cuando le hemos preguntado por el mensaje de Carmen Borrego aconsejándole que pida perdón a su madre. Una reacción mezcla de incredulidad y sorpresa que deja ver que las palabras de la hija de Teresa Campos no le han sentado del todo bien pero ante las que, haciendo gala una vez más de su fuerza, la nieta de Rocío Jurado ha preferido no contestar.



Si no te quieres perder la MIRADA de Rocío cuando le transmitimos el mensaje de Carmen Borrego...¡Dale al play!