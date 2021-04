27/04/2021 Rocío Carrasco recibe un importante e inesperado apoyo con motivo del Día de la Madre. A través de la iniciativa Cartasarocio.com las personas que empatizan con el duro testimonio de Rocío podrán mandarle un mensaje de apoyo que le será entregado en el Día de la Madre MADRID, 27 (CHANCE) Después de 25 años de silencio, Rocío Carrasco ha dado un paso al frente y ha decidido contar su desgarradora verdad a través de una serie documental que a nadie ha dejado indiferente. 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en la que confiesa el infierno que ha vivido como víctima de violencia de género y que ha servido de ayuda a muchísimas personas que, en una situación similar, no se habían atrevido a denunciarlo hasta ahora. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



Después de 25 años de silencio, Rocío Carrasco ha dado un paso al frente y ha decidido contar su desgarradora verdad a través de una serie documental que a nadie ha dejado indiferente. 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en la que confiesa el infierno que ha vivido como víctima de violencia de género y que ha servido de ayuda a muchísimas personas que, en una situación similar, no se habían atrevido a denunciarlo hasta ahora.



El durísimo testimonio de Rocío ha generado un movimiento social sin precedentes contra el maltrato y ha disparado hasta en un 61% las llamadas de ayuda al 016 en las semanas posteriores a la emisión; datos que el Ministerio de Igualdad ha relacionado y atribuido a la visibilidad mediática que ha recibido este tema gracias al documental.



Por ello, y para demostrar a Rocío el gran apoyo con el que cuenta tras narrar su dura realidad con una valentía y una fuerza que han servido de inspiración a muchos, la agencia de comunicación Xinxeta ha puesto en marcha la iniciativa "Cartas a Rocío", para que todos aquellos que empaticen con la el testimonio de la hija de Rocío Jurado puedan mandarle mensajes con motivo del Día de la Madre.



"Podrán poner en duda su testimonio, pero no el aumento de llamadas al 016" comenta Julia Vivo, diseñadora de Xinxeta, quien añade que "solo el hecho de que más mujeres se atrevan a denunciar, entendemos que ya es un gran apoyo a Rocío Carrasco, pero nos vimos en la necesidad de hacer algo para materializar esas muestras de ánimo por su valiente testimonio sabiendo a lo que se exponía".



Todos los mensajes de apoyo recogidos en cartasarocio.com serán entregados el Día de la Madre, una fecha señalada y muy complicada para Rocío Carrasco. "Queremos que ese día sienta el calor de la gente que la estamos apoyando" señalan desde Xinxeta.



Las personas interesadas en demostrar su apoyo a la protagonista de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' tienen que acceder a Cartasarocio.com y escribir un mensaje de apoyo a Carrasco. Posteriormente tienen la opción de firmar un manifiesto en contra de la violencia de género para seguir visibilizando la realidad de todas las mujeres que, al contrario de Rocío, todavía no han dado el paso de denunciar su situación de maltrato.







La violencia de género adquiere una dificultad extra cuando hay menores de por medio.



Desde la Asociación Crisálida Mujer Libre apoyan la iniciativa 'Cartas a Rocío' y denuncian la desigualdad que existe actualmente en justicia con el tratamiento de los casos de violencia de género. Sobre todo, en los casos donde los procedimientos involucran a la Fiscalía de Menores. Además, denuncian que, a pesar de la entrada en vigor hace más de 15 años de la Ley Integral de Violencia de Género, las víctimas se siguen sintiendo muy solas en dichos procesos judiciales, sin tener a su lado una figura que les acompañe tanto física como emocionalmente en su día a día.



Para Alejandra Gonzalez, psiquiatra psicoterapeuta en Ivane Salud, la solución empieza por "no continuar normalizando la violencia de género dando la espalda y juzgando a las mujeres que dan el paso y denuncian. La solución nace de todos, no de las lágrimas de ellas".



Azucena Martínez, psicóloga y sexóloga añade que el testimonio de Rocío Carrasco "pone sobre la mesa un tema del que se habla mucho, pero con el que se empatiza poco. El precio a pagar es el constante cuestionamiento social, que podría ser una barrera para que otras víctimas considerasen su voluntad de denunciar"



Rocío Carrasco ha admitido que no se reconoció como una mujer maltratada en un principio. "Llega un momento en el que normalizas y justificas. Al final no lo vives como que te están maltratando" una declaración que para Begoña Albalat, psicóloga, pone de manifiesto como muchas mujeres son incapaces de identificar lo que les está ocurriendo y tienden a minimizar situaciones machistas dentro de su relación.



Por ello, Cartasarocio.com es una herramienta más de apoyo a las víctimas de violencia de género y pretende demostrar que existe un sector de la sociedad concienciado y dispuesto a brindar ayuda a testimonios valientes como el de Rocío Carrasco Mohedano, que el Día de la Madre recibirá el cariño de todos aquellos que, en estos complicados momentos para ella, aplauden su valentía y creen en su desgarrador testimonio.