Rey Felipe.- Ayuso responde a Iglesias que el Rey es "sensatez" y no se manifiesta "acerca de los circos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido a las acusaciones del candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, contra el Rey Felipe VI al defender que este es "sensatez" y no se manifiesta "acerca de los circos que se están cometiendo con la violencia".



Iglesias ha criticado este martes que la Casa Real "no haya pronunciado ni una sola palabra condenando la violencia fascista", en alusión a las amenazas de muerte que ha recibido, con cartas con balas, al igual que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez.



En un acto de campaña en Leganés, la dirigente madrileña ha censurado que Iglesias esté atacando al Rey "porque no se está manifestando acerca de los circos que se están cometiendo con la violencia". Ayuso ha defendido que el Rey es "sensatez" y está para representar "a todos", y no "como una moneda de cambio para dar alas a sus ensoñaciones de una república bananera en la que les gustaría convertir a España".



En cuanto a las amenazas que han recibido responsables políticos, la dirigente madrileña ha recordado que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy fue "golpeado por un menor en Pontevedra en un mitin de la calle y lo único que hizo fue pedir serenidad" así como que el expresidente José María Aznar, que sufrió "cuatro veces" atentados de ETA, cuando salió del coche tras uno en Madrid también lo hizo.



"Los líderes al pueblo le piden serenidad porque el pueblo a los líderes le pide serenidad, calma, tranquilidad, unión. Si hay algo que no quieren los líderes es darle alas a los violentos porque si hay algo que buscan los violentos es notoriedad y publicidad", ha manifestado, al tiempo que ha sostenido que esta es "la diferencia entre políticos serios y políticos que están en un circo constante".