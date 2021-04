Reales y Atléticos siguen dominantes; el japonés Ohtani emula a Babe Ruth

Oakland (United States), 27/07/2020.- Home plate umpire Adam Hamari (L) calls out Los Angeles Angels designated EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Houston (EE.UU.), 27 abr (EFE).- Los Reales de Kansas City y los Atléticos de Okland completaron otra jornada ganadora dentro del béisbol profesional de la Liga Americana con sendos triunfos que los consolida líderes de división.

Mientras que en el apartado individual , el japonés Shohei Ohtani tuvo una apertura con los Angelinos de Los Ángeles como no se había visto desde Babe Ruth 100 años antes.

El jardinero central Jarrod Dyson dobló y anotó la carrera de la ventaja en la quinta entrada y los Reales aguantaron en recta final del partido que ganaron este lunes por 3-2 a los Tigres de Detroit, con el que completaron la barrida de cuatro juegos de visitantes por primera vez en 22 años.

Los Reales, líderes de la División Central (14-7), tienen cinco victorias consecutivas y poseen el mejor récord del Joven Circuito.

El receptor Sean Murphy conectó un cuadrangular, el abridor Sean Manaea recibió el respaldo de su defensiva y los Atléticos recompusieron el camino un día después de ver rota una racha de 13 victorias al derrotar 2-1 a los Rays de Tampa Bay.

Después de que el antesalista Matt Chapman negoció una base por bolas con dos outs en la cuarta entrada ante el abridor Rich Hill (1-1), Murphy colocó la pizarra 2-1 con su tablazo al jardín izquierdo.

Manaea (3-1) realizó 100 lanzamientos en cinco entradas, en las que permitió una carrera y cuatro imparables.

Ohtani tuvo una apertura como no se había visto en 100 años después que ponchó a nueve tras un irregular primer episodio en el montículo, además de anotar tres carreras y producir dos, y los Angelinos ganaron 9-4 el lunes a los Rangers de Texas.

Al día siguiente de pegar su séptimo jonrón para igualar la mejor marca de las mayores, Ohtani (1-0) se convirtió en el primer líder de jonrones en salir como pitcher abridor en un juego desde que lo hiciera Ruth para los Yanquis de Nueva York contra Detroit, el 13 de junio de 1921. Era la segunda vez esta temporada que Ohtani lanzaba y bateaba segundo.

El derecho japonés admitió cuatro carreras en el primer episodio antes de retirar a 14 de los últimos 15 bateadores que enfrentó, con todos sus ponches en ese tramo.

Tras recibir un boleto con un out y anotar en un sencillo de Jared Walsh en el primero de los Angelinos para poner la pizarra 1-0, Ohtani lanzó 28 veces en la parte baja de esa entrada, repartió cuatro boletos, alcanzó a un bateador e hizo un wild pitch.

Pero el juego quedó igualado a 4 en el segundo después de que Ohtani conectara un doble de dos carreras y anotara en un sencillo de Mike Trout.

Justin Upton y el dominicano Albert Pujols pusieron a los Angelinos arriba con jonrones consecutivos para abrir el tercero ante el abridor de Texas, Jordan Lyles (1-2), que admitió siete carreras y 10 imparables en dos entradas y dos tercios.

Más tarde, el cubano José Iglesias jonroneó ante el zurdo surcoreano Hyeon-Jong Yang, que hacía su debut en las mayores.

El segunda base venezolano José Altuve conectó tres imparables y remolcó dos carreras en su regreso tras dar positivo al coronavirus, y los Astros de Houston se impusieron 5-2 a los Marineros de Seattle.

Los cubanos Yordan Álvarez y Yuli Gurriel batearon tres imparables cada uno y produjeron sendas anotaciones con Houston, que sumó su cuarto triunfo en cinco partidos tras una seguidilla de tres derrotas.

El abridor mexicano José Urquidy (1-2) permitió cinco indiscutibles y dos llegadas al plato en seis entradas para su primera victoria de la temporada. Ryan Pressly admitió un hit en una novena entrada sin anotaciones para su segundo salvamento.

El jardinero central Cedric Mullins disparó un par de cuadrangulares y un doblete, el abridor Matt Harvey lanzó seis dominantes entradas y los Orioles de Baltimore derrotaron 4-2 a los Yanquis de Nueva York.

Baltimore se colocó un juego por encima de los Yanquis, actualmente en el sótano del Este de la Liga Americana.

Harvey (2-1) ganó aperturas consecutivas por primera vez desde que hilvanó cuatro con Cincinnati entre el 21 de julio y el 13 de julio de 2018. Admitió una carrera y tres imparables con cinco ponches y tres bases por bolas.

El jardinero derecho Jordan Luplow conectó un jonrón de dos carreras en la décima entrada ante el cerrador dominicano Alex Colomé, dándoles a los Indios de Cleveland una victoria por 5-3 sobre los Mellizos de Minnesota en el primer partido de la serie.

El segundo cuadrangular de Luplow que pone fin a un encuentro fue un tablazo que fácilmente llegó al muro del jardín izquierdo, impulsando al venezolano César Hernández que se encontraba en la segunda base. Minnesota se colocó con una marca de 0-5 cuando el juego se va a extra innings.