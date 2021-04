Portaltic.-Un internauta compró el dominio del buscador de Google en Argentina por 2 euros de forma legal

MADRID, 27 (Portaltic/EP)



El dominio oficial del buscador de Google en Argentina, google.com.ar, fue adquirido la semana pasada por un usuario, el desarrollador web argentino Nicolás Kuroña, que pagó por él 2,40 euros y fue su propietario legal durante unos minutos hasta que Google lo recuperó.



La noche del pasado 21 de marzo, Kuroña obtuvo el control del sitio web por cauces legales, a través de la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet (NIC Argentina), el organismo oficial que gestiona los dominios nacionales del país (.ar).



En aquel momento, como ha asegurado el propio usuario en su cuenta personal de Twitter, la página de Google no se encontraba operativa debido a que había expirado el dominio, por lo que estaba disponible para su compra a través de NIC Argentina.



La compra de la web oficial de Google en Argentina se efectuó por un precio de 270 pesos argentinos, equivalente a unos 2,40 euros al cambio actual, como recoge la cadena BBC, y el usuario recibió un email con el recibo de la compra, como sucede con las compras habituales.



Kuroña, de 30 años, ha destacado que no tenía malas intenciones, y que después de llevar a cabo el proceso de compra, su perfil aparecía al entrar en la página del buscador de Google en Argentina.



Minutos después, el dominio del buscador de Google volvió a estar operativo y pasó a manos de la compañía estadounidense de nuevo, aunque Kuroña no recibió la devolución del dinero que había pagado para comprarlo ni Google se puso en contacto con él.



No queda claro de momento por qué se pudo efectuar la venta del dominio de Google, ya que este no expiraba hasta julio, como han confirmado a la BBC tanto Google, que investiga los hechos, como el grupo argentino especializado en licencias web Open Data Córdoba.