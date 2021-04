Poderoso grupo en EE.UU. pide incluir sistemas de control en autos autónomos

La AAI, por sus siglas en inglés, publicó hoy un documento que establece una serie de requisitos mínimos para los vehículos dotados con sistemas avanzados de ayuda para manejar, como los que mantienen a los automóviles en el carril o el control de velocidad adaptativo. EFE/EPA/Alex Plavevski/Archivo

Washington, 27 abr (EFE).- La Alianza para la Innovación en el Automóvil, uno de los principales grupos del sector en EE.UU., solicitó este martes a los fabricantes de vehículos que incorporen sistemas efectivos para asegurar que los conductores estén atentos a la carretera y evitar el abuso de los sistemas de ayuda para conducir.

La AAI, por sus siglas en inglés, publicó hoy un documento que establece una serie de requisitos mínimos para los vehículos dotados con sistemas avanzados de ayuda para manejar, como los que mantienen a los automóviles en el carril o el control de velocidad adaptativo.

El grupo consideró "muy peligroso" los "accidentes con gran atención mediática relacionados con el mal uso y el abuso de los sistemas del Nivel 2".

Se refirió así al segundo de los cinco niveles de conducción autónoma establecidos por el sector del automóvil, en el que el cero es el más bajo y se asigna a los vehículos que necesitan un ser humano para todos los aspectos de la circulación y el cinco -el más elevado- es aquel en el que el vehículo circula sin la necesidad de un conductor.

Actualmente, los vehículos más avanzados comercializados por los fabricantes solo llegan al llamado Nivel 2.

En el documento, denominado "Principios de Vigilancia del Conductor en el Nivel 2", la AAI advirtió de que los accidentes dañan "la aceptación por parte del consumidor y la confianza en los vehículos con esta tecnología".

Además, solicitó claridad en los mensajes sobre los sistemas de ayuda a la conducción para no causar confusión a los consumidores.

La publicación se produce días después de que un Tesla Model S, uno de los vehículos que cuenta con un sistema de ayuda a la conducción del Nivel 2 denominado Autopilot, se estrellase en Texas causando la muerte a sus dos ocupantes.

Las autoridades locales han indicado que el vehículo impactó a alta velocidad contra un árbol. En el momento del accidente, ninguno de los dos ocupantes del vehículo se encontraba en el asiento del conductor.

A pesar de que el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, dijo tras el accidente que era imposible que el Model S circulase sin una persona en el asiento del conductor, ingenieros de Consumer Reports (CR) demostraron que es muy fácil engañar al Autopilot para que maneje el vehículo sin la necesidad de una persona al volante.

La AAI no mencionó de forma específica a Tesla.

Tesla y Musk han sido criticados en el pasado por sugerir que Autopilot podría controlar el vehículo y que el mismo nombre del sistema parece prometer más de lo que es realmente capaz de hacer.

La AAI incluye fabricantes de automóviles en Estados Unidos que contabilizan el 99 % de las ventas de unidades en el país.

Tesla no forma parte de la AAI aunque sí General Motors (GM), el único fabricante junto con la empresa de Musk que comercializa en estos momentos vehículos con sistemas del Nivel 2 de automatización.