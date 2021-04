Pochettino y París SG, "relajados y confiados" antes de semifinal contra Manchester City

El París Saint-Germain y su entrenador, Mauricio Pochettino, están "relajados y confiados" antes del gran enfrentamiento contra el Manchester City, por la ida de las semifinales de la Liga de Campeones (19h00 GMT), que el argentino no ve como un duelo "personal" con Pep Guardiola.

"Para mí es un partido equipo contra equipo, no un partido personal", asegura Pochettino sobre su duelo con el entrenador español. "Cuando hablas de Guardiola, hablas de uno de los mejores del mundo, si no el mejor entrenador del mundo. No solo por sus títulos ganados, sino por el legado que deja al fútbol, lo que pudo construir", explicó el argentino.

Es cierto que el Tottenham de 'Poche' eliminó al City de Pep en cuartos de final de la 'Champions' en 2019, pero "no hay nada que tomar de un partido de hace dos años, los equipos son diferentes", piensa el técnico del PSG.

Pochettino justificó la obsesión del equipo de la capital de Francia por la Liga de Campeones, "la competición más grande después del Mundial. Pero estamos relajados y confiados, como lo estuvimos frente al Bayern (de Múnich, en cuartos)".

"Sabemos perfectamente que vamos a medirnos a uno de los mejores equipos del mundo, un gran club que hace un trabajo fantástico. Estamos tranquilos, confiados, preparados de la mejor forma", añadió argentino.

- Neymar, bien físicamente -

"Me siento contento, bien físicamente", dijo por su parte en su turno de respuestas el atacante brasileño Neymar.

Preguntado sobre la renovación de su contrato, en el aire desde hace un tiempo, recordó que "ya hablé los partidos anteriores, no es un tema para ahora, tengo dos años de contrato. Es quizás la temporada que me siento más contento, cómodo, las cosas vendrán de manera natural", explicó.

"Desde que llegué al PSG todos sabemos que he tenido dificultades, pero las he superado. Siempre he sido un profesional, digan lo que digan las malas lenguas. Cuando estoy en la cancha juego y soy un profesional", añadió.

"Mi primer objetivo es la Liga de Campeones, no el Balón de Oro", repitió Neymar. "En el futuro estoy convencido de que recordaré que gané dos, tres o cuatros 'Champions' y que ayudé al PSG a ganarla, más que un eventual Balón de Oro", añadió el brasileño.

En cuatro temporadas el astro de la 'Seleçao' ha visto que "el PSG ha crecido mucho. El año pasado fuimos finalistas (de la Liga de Campeones), este año estamos a las puertas de ganarla, vamos a darlo todo para ganarla".

