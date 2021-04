Piñera derrotado en intento por bloquear retiros de AFP en Chile

(Bloomberg) -- El presidente chileno, Sebastián Piñera, promulgará un proyecto de ley que permitirá que los trabajadores retiren anticipadamente miles de millones de dólares de sus fondos de pensiones, después de que el Tribunal Constitucional desestimó su intento de bloquear la propuesta.

El tribunal votó 7 a 3 en contra de su solicitud, incluso antes de discutir la base el contenido de la apelación, según un comunicado. La corte no dio sus razones de inmediato. Poco después, Piñera anunció en un discurso televisado que promulgaría la legislación el martes.

“Como Gobierno, respetamos y aceptamos la decisión del Tribunal Constitucional, sin perjuicio de no compartirla”, dijo Piñera. “Haremos todos nuestros esfuerzos para que estos recursos lleguen a las personas a partir de la próxima semana”.

La decisión es un golpe contundente para Piñera, quien desafió ante el tribunal el proyecto de ley presentado por la oposición, incluso tras obtener amplio apoyo político. Actualmente, Chile está viviendo su peor ola de coronavirus hasta la fecha, y los partidarios del proyecto de ley argumentan que el retiro es clave para ayudar a las familias con problemas de liquidez. La medida de la corte provocó llamados a que Piñera despidiera a sus asesores e hiciera una revisión de su gabinete.

En los próximos días, la Administración presentará un proyecto de ley para proporcionar transferencias de efectivo a los trabajadores que no tienen dinero en sus fondos de pensiones, señaló Piñera. La legislación también permitirá a la mayoría de los trabajadores aprovechar su dinero libre de impuestos y crear un mecanismo para reponer los ahorros que se han retirado de las cuentas, dijo.

Las propuestas eran parte del proyecto de ley de retiro de pensiones rival que Piñera había anunciado el domingo, pero que ahora se retirará del Congreso.

Mercados de capital

Una parte de los US$210.000 millones administrados por los fondos de pensiones, conocidos como AFP, la base de los mercados de capitales de Chile, está en juego. Itaú estima que los desembolsos pueden oscilar entre US$14.000 millones y US$19.000 millones, en tanto que JPMorgan dice que podrían llegar a los US$20.000 millones.

El índice bursátil de referencia de Chile extendió las pérdidas después del anuncio del tribunal, perdiendo 2,4% al cierre de la negociación, la mayor caída desde el 29 de enero. El rendimiento de los bonos BTP 2030 nominales del Gobierno subió 11 puntos base a 3,78%.

En los últimos días, los bonos del Gobierno chileno se han deslizado ante las apuestas de que los fondos de pensiones se verían obligados a deshacerse de los activos de renta fija para realizar los pagos.

Inicialmente, Piñera llevó la propuesta aprobada por el Congreso a la corte la semana pasada, argumentando que la presidencia tiene prerrogativa sobre los proyectos de ley relacionados con las pensiones. Aún así, más tarde, el Gobierno cedió a la presión e introdujo su propia ley de retiro anticipado.

En el ultimo año, la nación sudamericana gastó miles de millones de dólares en medidas que incluyen transferencias de efectivo, programas de protección laboral y préstamos a bajo interés. Algunos críticos dicen que el estímulo está lleno de cláusulas que terminan excluyendo a muchas familias y empresas necesitadas.

Hasta ahora, los chilenos han retirado US$37.500 millones de sus ahorros para la jubilación a través de dos rondas anteriores de retiros aprobados el año pasado. En ese momento, el banco central intervino para suavizar la volatilidad del mercado financiero derivada de los pagos.

