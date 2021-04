Phoenix Suns se impone por 110-118 frente a New York Knicks

Phoenix Suns logró ganar a domicilio a New York Knicks por 110-118 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New York Knicks ganaron en casa contra Toronto Raptors por 120-103, mientras que los de Phoenix Suns perdieron fuera de casa con Brooklyn Nets por 128-119. Con este resultado, Phoenix Suns lo que le permitiría acceder a los puestos de Play-off con 43 victorias en 61 partidos jugados. Por su parte, New York Knicks, tras el partido, también sigue en puestos de Play-off con 34 victorias en 62 partidos disputados.

Durante el primer cuarto el liderazgo estuvo en manos de los jugadores de New York Knicks, de hecho, consiguieron un parcial de 15-2 durante el cuarto y alcanzaron una diferencia de 15 puntos (30-15) hasta finalizar con un 36-29. Posteriormente, durante el segundo cuarto el equipo local mantuvo su diferencia en el marcador y acabó con un resultado parcial de 27-27. Tras esto, los jugadores llegaron al descanso con un 63-56 en el luminoso.

El tercer cuarto tuvo alternancias en el marcador, el cual concluyó con un resultado parcial de 24-31 y un 87-87 de resultado global. Por último, en el transcurso del último cuarto los visitantes fueron los principales protagonistas, de hecho, consiguieron un parcial de 10-2 e incrementaron la diferencia hasta un máximo de nueve puntos (102-111) y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 23-31. Tras todo esto, el partido concluyó con un resultado final de 110-118 a favor de Phoenix Suns.

Durante el partido, destacaron Devin Booker y Chris Paul por su participación en el encuentro, tras conseguir 33 puntos, tres asistencias y cuatro rebotes y 20 puntos, seis asistencias y cinco rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Derrick Rose y Julius Randle, con 22 puntos, seis asistencias y seis rebotes y 18 puntos, cuatro asistencias y seis rebotes respectivamente.

Tras vencer el encuentro, en el siguiente choque Phoenix Suns se verá las caras con LA Clippers en el Phoenix Suns Arena. Por su parte, en el próximo partido, New York Knicks jugará contra Chicago Bulls en el Madison Square Garden.