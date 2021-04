Personal de JPMorgan en EE.UU. regresará a la oficina en julio

(Bloomberg) -- JPMorgan Chase & Co. se convirtió en el primer gran banco de Estados Unidos en exigir que todo su personal regrese a las oficinas del país en julio.

El principal órgano de decisión del banco, liderado por el director ejecutivo, Jamie Dimon, dijo en un memorando al personal el martes que “espera plenamente que, para principios de julio, todos los empleados que trabajan en EE.UU. estén en la oficina con un horario rotativo consistente”.

Las rotaciones estarán sujetas a un límite de ocupación del 50%, hasta que las autoridades estadounidenses revisen sus pautas de distanciamiento social, según el memo. El documento aconseja a los trabajadores que “con este plazo en mente, comiencen a hacer los arreglos necesarios para que su regreso sea exitoso”.

Los líderes del sector se han estado preparando para el regreso a la oficina desde los primeros meses de la pandemia el año pasado. Dimon, quien ha estado yendo a la oficina desde junio, dijo en septiembre que ve daños económicos y sociales con un periodo de trabajo remoto más prolongado. El director ejecutivo de Goldman Sachs Group Inc., David Solomon, indicó a principios de este año que el trabajo remoto es una “aberración” que debe corregirse.

Las perspectivas de regresar a las oficinas se han aclarado en las últimas semanas a medida que el ritmo de la vacunación se aceleró en todo EE.UU., con suficientes inoculaciones para cubrir a cerca del 36% de la población. Citigroup Inc. dijo que comenzará a invitar a más trabajadores a la oficina a partir de julio, mientras que Wells Fargo & Co. dijo que espera un “modelo operativo más normal” en septiembre. Los pasantes de verano de JPMorgan y Goldman también podrán trabajar en las oficinas.

En Nueva York, el porcentaje de trabajadores que han regresado a la oficina ha aumentado lentamente, aunque solo 15,8% de los empleados habían regresado al 21 de abril, según datos compilados por Kastle Systems.

“Creemos firmemente que trabajar juntos en persona es importante para nuestra cultura, clientes, empresas y equipos, y sabemos que harán su parte para que sea una experiencia positiva que refleje lo mejor de nuestra compañía”, escribieron los líderes de la firma en la nota.

JPMorgan también dice en el memorando que si bien “alienta fuertemente” al personal a vacunarse, no se requiere una vacuna para poder regresar a la oficina actualmente.

El banco abrirá sus oficinas en EE.UU. a todos los empleados el lunes 17 de mayo, también sujeto al límite de ocupación, dijo. Las sucursales y oficinas fuera de EE.UU. continuarán siguiendo los procesos establecidos.

Dimon todavía se está preparando para un entorno donde la tendencia al trabajo remoto supera la pandemia. Dijo a principios de este mes que espera que la necesidad de bienes inmuebles del banco caiga significativamente, exigiendo unos 60 asientos por cada 100 empleados, ya que algunos trabajan bajo un modelo híbrido.

