Paraguay anuncia más medidas económicas para aliviar el impacto de las restricciones

Asunción, 27 abr (EFE).- El ministro de Hacienda de Paraguay, Óscar Llamosas, anunció este martes nuevas medidas económicas para tratar de aliviar el impacto de las dos semanas de restricciones impuestas por el Gobierno para frenar la propagación del coronavirus, que afecta de manera particular al sector servicios.

Hacienda estima destinar a este nuevo plan unos 100 millones de dólares, que procederán "de recursos que están dentro del presupuesto" para evitar recurrir a préstamos de organismos internacionales.

"Estamos en ese proceso de afinar los números, queremos agotar la alternativa de redireccionamiento de recursos que están dentro del presupuesto o que no están comprometidos", expresó el ministro en la conferencia de prensa.

De esa estimación de 100 millones, entre 30 y 50 millones de dólares se transferirán al Instituto de Previsión Social (IPS), que ya comunicó a Hacienda que solo puede garantizar el pago a trabajadores suspendidos hasta junio, con unos 20 millones de dólares disponibles.

Además, el IPS no descarta que con estas restricciones el número de trabajadores formales que entren en suspensión vaya en aumento.

"Hubo un pedido del IPS en torno a 50 millones de dólares", dijo Llamosas.

A comienzos de la pandemia, el Gobierno paraguayo destinó 100 millones de dólares al IPS para que cubriera los subsidios de los trabajadores formales suspendidos, con una ayuda de 1.096.419 guaraníes (menos de 170 dólares), equivalente al 50 % de los 2.192.893 guaraníes (unos 340 dólares) del salario mínimo vigente.

En el caso de los trabajadores informales, el Gobierno apostó por entregarles kits de alimentos, que serán distribuidos a través de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

El Ejecutivo también destinará entre 30 y 50 millones al Fondo de Garantías de Paraguay (Fogapy) para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) para poder garantizar su acceso a préstamos.

Este nuevo paquete de medidas contempla una rebaja del 50 % del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para los alquileres comerciales, desde mayo hasta octubre de este año, una vez que se promulgue el decreto pertinente.

El Ejecutivo también prepara una ley, que presentará en el Congreso a primeros de mayo, para subsidiar en un 50 % en el consumo de energía eléctrica y de agua potable desde julio hasta diciembre de 2021.

Llamosas aseguró que el Ejecutivo seguirá manteniendo mesas de diálogo con los sectores afectados por las restricciones y tomará medidas "en materia de impulso para la actividad económica".