México.- Salgado responsabiliza ahora a Morena por no presentar el informe que le costó la candidatura a gobernador

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El excandidato a gobernador del estado mexicano de Guerrero por el partido Morena, Félix Salgado, ha responsabilizado ahora a la formación política de no haber entregado el informe por el que el Instituto Nacional Electoral (INE) retiró su candidatura.



El INE retiró la candidatura de Salgado por presentar su informe de gastos de precampaña electoral fuera de plazo y por no reflejar en el mismo gasto alguno. Desde la resolución, Salgado ha insistido en que no ha hecho precampaña y, por lo tanto, no ha hecho ningún gasto.



"Yo reporté a mi partido, Morena, el 9 de enero, tengo el acuso de recibo y el término vencía el 11 y yo no fui notificado, por lo tanto hay una violación al proceso legal, porque si yo no soy notificado no puedo correr el término y puedo ser sentenciado", ha señalado en su comparecencia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde ha impugnado la retirada de su candidatura.



"A mí el INE me sentenció, sin alegatos, sin audiencia, sin notificación alguna, eso es grave, el INE incurrió en graves violaciones", ha agregado, destacando que la cancelación fue un "atraco para Guerrero", según ha recogido el diario local 'El Universal'.



Está previsto que el TEPJF, a cuyos siete magistrados Salgado ha presentado sus alegatos, se reúna este martes para resolver el recurso de impugnación del excandidato.



La candidatura de Salgado a gobernador de Guerrero ha levantado polémica en México porque está acusado de violación y abuso sexual por cinco mujeres. Mientras, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha despertado la indignación de las mujeres mexicanas por respaldar la candidatura de Salgado, que es aliado suyo, y ha denunciado que las acusaciones contra él están "fabricadas".