Makoke desvela cómo está su hija Anita Matamoros tras su ruptura sentimental

27/02/2020 Makoke cumple hoy 51 años. MADRID, 27 (CHANCE) De nuevo soltera tras romper su relación con Javier Berrio, Makoke recupera poco a poco la sonrisa haciendo lo que más le gusta, cuidarse. Precisamente a la salida de su peluquería de cabecera la hemos visto radiante y le hemos preguntado por todas las noticias que han sacudido últimamente a su familia. Desde la ruptura de su hija Anita con David Salvador, a la próxima paternidad de su hijo Javier Tudela o sus problemas judiciales con Kiko Matamoros, la colaboradora de 'Viva la vida' se sincera en una etapa de cambios positivos en su vida. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 27 (CHANCE)



De nuevo soltera tras romper su relación con Javier Berrio, Makoke recupera poco a poco la sonrisa haciendo lo que más le gusta, cuidarse. Precisamente a la salida de su peluquería de cabecera la hemos visto radiante y le hemos preguntado por todas las noticias que han sacudido últimamente a su familia. Desde la ruptura de su hija Anita con David Salvador, a la próxima paternidad de su hijo Javier Tudela o sus problemas judiciales con Kiko Matamoros, la colaboradora de 'Viva la vida' se sincera en una etapa de cambios positivos en su vida.



- CHANCE: Simplemente, ¿cómo te encuentras? Han contado que Anita está aquí.



- MAKOKE: Sí, sí, ha venido a pasar una semana. Tenía unas cositas que hacer y la semana que viene ya se vuelve a Milán, y yo muy feliz con ella aquí.



- CH: ¿Anímicamente cómo está ella?



- MAKOKE: Ella está bien, está bien. Está con mucho trabajo, mucho que estudiar y está bien.



- CH: Nos sorprendió mucho la ruptura con su chico que parecía que era para toda la vida y de repente*



- MAKOKE: Bueno, son 20 años, ¿no? 20 años dan para mucho todavía, son muy jóvenes los dos, pero han acabado muy bien. Son dos chicos estupendos los dos, yo a él lo quiero mucho, es un chaval estupendo, maravilloso y espero que jamás salga de mi vida, o sea que quiero tenerlo siempre en mi vida. La verdad es que son muy jóvenes y es lo normal, ¿no?



- CH: Laura Matamoros también se une al club de las solteras.



- MAKOKE: Sí, eso he leído por ahí, pero bueno que le vamos a hacer. Así es la vida.



- CH: ¿Cómo va el tema judicial de esta deuda que tenéis con Hacienda? Sé que Matamoros declaró hace unos días.



- MAKOKE: Yo también he declarado y, bueno, está en instrucción y aun queda gente por declarar o sea que todavía no se sabe nada.



- CH: ¿Qué te dicen tus abogados?



- MAKOKE: No puedo hablar, entiéndelo. De este tema no puedo hablar*



- CH: ¿Y sobre la denuncia que le interpusiste por amenazas?



- MAKOKE: Yo lo dije, que no iba a hablar de este tema, que son cosas muy serias y que no voy a dar ninguna declaración al respecto, ¿vale?



- CH: ¿Pero va a haber juicio?



- MAKOKE: Está todo en instrucción.



- CH: ¿Cómo está la embarazada?



- MAKOKE: Fenomenal, ya muy gordita. Queda casi nada, sale de cuentas el día 3 y con muchas ganas. Con muchas ganas de ver a mi Javierito.



- CH: Javier estará cómo loco, ¿no?



- MAKOKE: Sí, estamos todos muy contentos porque queda poco, ya es la recta final y tenemos el cuarto casi hecho y muy contentos.