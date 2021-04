Los beneficios industriales de China suben un 137 % interanual en el primer trimestre

Un operario trabaja con una sección de un oleoducto en la compañía Offshore Oil Engineering (Qingdao) Co., en Qingdao, en la provincia oriental china de Qingdao. EFE/Yu Fangping

Pekín, 27 abr (EFE).- Los beneficios de las principales empresas industriales chinas aumentaron un 137 % interanual en el primer trimestre de 2021 por el efecto de la base comparativa, ya que durante buena parte de los primeros tres meses de 2020 China se paralizó por la pandemia de covid.

No obstante, los datos publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China mostraron que, si se compara con el periodo comprendido entre enero y marzo de 2019, el incremento en el primer cuarto de 2021 es del 50,2 %.

Para el estadístico de la ONE Zhu Hong, esto se debe en parte "a la acertada puesta en marcha de políticas macroeconómicas" y a "la mejoría de la eficiencia operativa".

En el primer trimestre las ganancias fueron de 1,82 billones de yuanes (281.315 millones de dólares o 233.084 millones de euros).

Para la elaboración de este indicador, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con ingresos anuales superiores a los 20 millones de yuanes (3,08 millones de dólares, 2,55 millones de euros).

De los 41 sectores analizados por la estadística, 39 registraron un aumento de sus ganancias en estos tres meses, mientras que uno pasó de pérdidas a beneficios en el transcurso del año, y otro más tuvo pérdidas, aunque menores.

Las principales beneficiadas fueron las empresas estatales (con un incremento de sus beneficios del 199,4 % interanual), mientras que los de las compañías privadas lo hicieron en un 91,9 %.

La ONE destaca el avance de los beneficios en la industria de la minería del carbón (94,3 %), de la textil (40,4 %) o de la de la extracción de petróleo y gas natural (18,4 %).

En cuanto al mes de marzo, los beneficios industriales aumentaron un 92,3 % interanual, mientras que algunos analistas habían pronosticado un crecimiento del 45 %.

A pesar de que, "en conjunto, el desempeño de las empresas industriales siguió recuperándose rápidamente en el primer trimestre", desde la ONE advierten de que continúa habiendo "enormes incertidumbres en el mundo" motivadas por la pandemia, además de que "la recuperación de las distintas industrias sigue siendo desigual".