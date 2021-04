"Locked In", el juego del gato y el ratón con Mena Suvari de protagonista

Fotograma cedido por 42 West donde aparecen las actrices Mena Suvari (i) como Maggie y Jasper Polish (d) como Tarin, durante una escena de la película "Locked In" que se estrena el próximo 7 de mayo. EFE/ 42 West

Miami, 27 abr (EFE).- La actriz estadounidense Mena Suvari se pone en la piel de una madre que junto a su hija adolescente queda atrapada en un juego del gato y el ratón en "Locked In", película del director Carlos Gutiérrez que se estrena el próximo 7 de mayo.

El director, con un currículum abultado en el mundo de los anuncios publicitarios y que con "Locked In" debuta en el largometraje, puso de relieve la interpretación de Suvari, que actuó "mejor que como lo ha hecho antes" y aparece en casi todas las escenas de la película.

"Como protagonista nunca ha actuado así", enfatizó el realizador en declaraciones a Efe sobre el trabajo de Suvari, actriz que obtuvo reconocimiento global tras su participación en "American Beauty" (1999).

En "Locked In", Maggie (Suvari) es empleada en un almacén de alta tecnología, y ella y su hija deben protegerse luego de que un par de ladrones toman control de la instalación y quieren la ayuda de la mujer para recuperar unos diamantes que robaron y han sido escondidos ahí.

Secuestradas dentro del almacén por los ladrones y amenazadas, Maggie y su hija (Jasper Polish) luchan por su vida en este "juego del gato y el ratón", como señala la ficha de esta producción rodada en la ciudad de Filadelfia (EE.UU.).

En el elenco figuran además Jeff Fahey, Manny Pérez, Costas Mandylor, Bruno Bichir y Jasper Polish.

Gutiérrez, nacido en Miami e hijo de cubanos, también firma el guion de esta película, que empezó a gestar tras sus recurrentes visitas a varios almacenes (storage units) y en los que notó que eran como laberintos que podían suscitar claustrofobia, que es lo que precisamente padece Maggie.

"(Maggie) está escondiendo cosas, entre ella y su hija, que se resuelven a lo largo de la película", explicó el director, que en su haber figuran seis cortometrajes para HBO.

Tras el estreno de este largometraje, Gutiérrez se halla a puertas de cerrar su siguiente película, "Stay Safe", un thriller que espera poder rodar en dos meses en República Dominicana, donde acaba de filmar Jennifer López y pronto lo harán Brad Pitt y Sandra Bullock.

El cineasta, que se mudó de Miami a los 18 años, confiesa que espera que esta ciudad del sur de Florida pueda volver a albergar producciones como lo hacía hasta hace unos años, es decir hasta que se acabaron las ayudas oficiales y los rodajes debieron trasladarse al estado de Georgia.

"Depende de los políticos", dijo.

"Locked In" tendrá una distribución reducida en salas de cine a partir del 7 de mayo y luego irá a las plataformas de streaming.