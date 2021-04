Letizia.- Agenda informativa de Europa Press para el 27 de abril ( y 3 )

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este martes, 27 de abril, por EUROPA PRESS agrupadas en las secciones de Cultura, Sociedad, Salud y Efemérides:



CULTURA



-- 11.00 horas: En Madrid, la Reina Letizia preside la reunión de trabajo de la Fundación del Español Urgente "FundéuRAE". Calle Felipe IV, 4.



-- 11.15 horas: En Madrid, entrevista con la cantante Zahara por su nuevo disco 'Puta'. En las oficinas de La trinchera. Calle Ramón Luján 56 -local.



-- 12.00 horas: En Madrid, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, se reúne con el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, en la sede del Ministerio. A las 12.30 horas, con el presidente y al vicepresidente de Adicine, Miguel Morales y Enrique Costa, junto al asesor Fernando Lara.



SOCIEDAD



-- 10.00 horas: En Madrid, presentación de la exposición "Los retos del mundo en la era post-Covid", con Enrique Yeves, director del Instituto de Estudios de Naciones Unidas. En el Canal de Youtube de La Casa Encendida.



-- 10.00 horas: En Madrid, las fundaciones Legálitas y ONCE celebran el encuentro online "La accesibilidad universal como requisito clave en el derecho a la vivienda".



-- 10.00 horas: En Madrid, el Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, comparece ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar el informe "La migración en Canarias" y las principales conclusiones de las últimas visitas realizadas por técnicos de la Institución en centros e instalaciones del archipiélago. En el Palacio del Senado



-- 10.10 horas: El secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán inaugura la jornada sobre la Gobernanza de Presas y Embalses. Por videoconferencia.



-- 10.30 horas: Organizaciones sin ánimo de lucro del sector de la docencia, la investigación, las bibliotecas, los archivos y los museos, la defensa de los derechos digitales y fundamentales y la sociedad civil en general celebran una sesión pública (y virtual) sobre la inminente transposición de la Directiva Europea de copyright (DEMUD). A través de YouTube .



-- 10.30 horas: sEO/Birdlife analiza en rueda de prensa online el funcionamiento de Programa Sacre de seguimiento de aves en su 25 aniversario.



-- 11.00 horas: la Fundación Alternativas organiza un debate online para analizar la nueva normativa que transformará el ecosistema digital y sentará las bases para el desarrollo de la economía digital europea.



-- 11.00 horas: rueda de prensa de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Fundación Triángulo y Chrysallis, Asociación de Familias de Menores Trans por el retraso de la aprobación de la Ley Integral Trans. Online.



-- 11,00 horas: En Madrid, soziable.es analiza el papel de las empresas para liderar el cambio hacia un mundo más sostenible en 'CEO Activismo: El futuro en Construcción', un nuevo 'Encuentro para la Transformación', que contará en esta ocasión con la participación del CEO de C&A en España y Portugal, Domingos Esteves y el presidente y director general de Signify Iberia, Josep M. Martínez.



-- 11.20 horas: En Madrid, hazteOir.org presenta sus vehículos para las elecciones de Madrid. En el Parking Ventas.



-- 12.00 horas: En Madrid, el secretario general para el Reto Demográfico Francisco Boya preside la reunión de la Comisión Sectorial de Reto Demográfico. Por videoconferencia.



-- 12.00 horas: ONG hacen llegar una carta abierta al Gobierno sobre su política migratoria en Canarias. A través de Zoom.



-- 12.00 horas: En Segovia, presentación de DYC Doble Roble, gracias a la cual va a reforestar 1.000 robles en toda España para contribuir a la purificación del aire. Al acto acudirán el alcalde de Palazuelos de Eresma, Jesús Nieto Martín; el exciclista segoviano Perico Delgado; el responsable de la fundación Apadrina un Árbol, Gonzalo Carpintero, y el responsable de medio ambiente de la destilería, Luis García. En Palazuelos de Eresma.



-- 14.00 horas: La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, interviene en la clausura de la Asamblea de la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI).



-- 16.00 horas: El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, participa por videoconferencia en la reunión del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, invitado por el ministro portugués de Ciencia, Tecnología y Educación Superior, Manuel Heitor.



-- 16.00 horas: Esade organiza la sesión "Comunicación responsable: ¿estamos ante un nuevo statu quo de la comunicación?" con el sociólogo José María Rodríguez Olaizola. Por streaming.



-- 17.00 horas: Segunda jornada del seminario web de Educación para el Desarrollo Sostenible con el lema "Estrategias educativas hacia la sostenibilidad. Caminos de futuro", que se realiza de forma virtual a través de la plataforma Zoom.



-- 17.30 horas: La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, preside por videoconferencia la reunión de la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo.



-- 18.30 horas: El secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán se reúne con representantes de Analistas Financieros Internacionales (AFI). Por videoconferencia.



-- 18.30 horas: El Foro de la Industria Nuclear organiza el seminario web sobre "ITER, construyendo un Sol en la Tierra". Online.



-- 19.00 horas: La Fundación Ramón Areces y la Real Sociedad Matemática Española (RSME) organizarán el coloquio on line 'Las matemáticas frente a la Covid-19'. .



-- 19.00 horas: En Madrid, estreno del documental 'La España Despoblada: dos años después', dirigido y producido por Manuel Campo Vidal y Next Educación.



SALUD



-- 12.00 horas: Presentación de 'World Pandemics Forum' y 'MEDITECH Congress', organizado por Ifema Madrid y JM Congress, con el apoyo de Fenin. Para registrarse: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pzaYoPPASP6T6JSe0VQh4w.



-- 17.30 horas: Mesa de análisis 'Perspectiva del legislador sobre el acceso universal a la vacuna contra el Covid-19', organizada por la Asociación Acceso Justo al Medicamento (AAJM). Para conectarse: https://us02web.zoom.us/j/85462126972?pwd=WEljcmIrS25BbHdQUWlKaXNkTDRJUT09.



EFEMÉRIDES



-- En 1521 fallecía en las Islas Filipinas el navegante portugués Fernando de Magallanes, después de atravesar el océano Pacífico al servicio de España.



-- En 1791 nacía el estadounidense Samuel F. Morse, inventor del telégrafo eléctrico.



-- En 1931 la República española adoptaba como enseña nacional la bandera tricolor.



-- En 1945 partisanos italianos capturan cerca de la localidad de Dongo al dictador fascista Benito Mussolini. Un día después sería ejecutado.



-- La cantante y compositora María del Mar Bonet cumple 74 años.



-- El cocinero Martín Berasategui cumple 61 años.