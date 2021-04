Latinoamérica.- Fundación ONCE se suma a una campaña para luchar contra el acoso escolar en España, Portugal y Latinoamérica

27/04/2021 Imagen de la campaña 'Hispania contra el bullying' POLITICA FUNDACIÓN ONCE



Fundación ONCE se ha sumado a la campaña contra el acoso escolar 'Hispania contra el bullying', una iniciativa impulsada por la asociación NACE (No al acoso escolar). El proyecto se enmarca en el 2 de mayo, Día Internacional contra el bullying, y permanecerá activo "hasta que se consiga acabar con esta lacra", han señalan desde NACE. El ámbito de actuación no es sólo España y Portugal, sino que abarca a toda Latinoamérica.



Fundación ONCE se ha sumado a este proyecto consciente de que el acoso escolar afecta en mayor medida a los niños con discapacidad. Así, recuerda que el 79,5% del alumnado con discapacidad, junto a los padres y los profesionales del ámbito de la educación, apuntan al hecho de "ser diferente" como el factor desencadenante para sufrir acoso escolar en el caso de los estudiantes con discapacidad.



Este es uno de los datos que revela el estudio 'Acoso y ciberacoso' elaborado por Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y presentado en 2019. El estudio advierte de que las situaciones de acoso hacia el alumnado con discapacidad se prolongan durante años, suelen ser ejercidas por un grupo pequeño de compañeros y perpetradas por personas de su entorno más próximo, tales como estudiantes de su misma clase.



Además, alerta de que las consecuencias son muy negativas, desde el punto de vista emocional, social y académico. Así, las reacciones más frecuentes suelen pasar por el empeoramiento de las calificaciones (31,3%), el descenso de la motivación para asistir a clase (57,8%) y por el incremento de la tristeza (62,55%) y las "ganas de llorar" (53,6%).