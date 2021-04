La UE apuesta por certificado de vacunas y coordinar medidas para el verano

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

Bruselas, 27 abr (EFE).- Implantar el certificado de vacunación y complemetarlo con un enfoque más coordinado de las medidas de restricción de la movilidad son las prioridades de la Unión Europea (UE) de cara a salvar la temporada turística veraniega.

Estas fueron las principales conclusiones del debate mantenido este martes entre representates de la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo sobre cómo tratar de salvar la temporada turística de verano, con especial énfasis en el apoyo de la Unión al sector de la hostelería.

La Secretaria de Estado para Asuntos Europeos de Portugal, Ana Paula Zacarias, en nombre de la presidencia portuguesa del Consejo, señaló la necesidad de progresar en las campañas de vacunación, lo que "resultará en una recuperación de la movilidad de forma segura".

Para ello, "necesitamos un enfoque más coordinado a la hora de levantar barreras a los desplazamientos dentro de Europa y con terceros países", añadió.

En ese sentido, el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, argumentó que es "fundamental" que los ciudadanos tengan la confianza para poder viajar de nuevo, objetivo que pasa por la implantación del certificado verde digital y "un enfoque común" de medidas complementarias de cara a los viajes transfronterizos.

Así, Breton aseguró que se va a otorgar un tratamiento de urgencia al certificado, con el fin de que pueda entrar en vigor en junio para la temporada estival, a la vez que reiteró el objetivo de la Comisión Europea de que el 70 % de la población adulta de la UE esté vacunada a mediados de julio.

En ese sentido, la eurodiputada socialista Isabel García Muñoz insistió en la necesidad de unificar formularios de pasajeros y hacer "asequibles y no discriminatorios" los test PCR, los cuales "no puede ser que sean más caros que el propio billete" de avión.

En general, la mayoría de eurodiputados coincidieron en la necesidad de unificar criterios y de abaratar las pruebas, añadiendo además la petición de que los Estados miembros eliminen medidas adicionales, como las cuarentenas obligatorias.

TRANSFORMAR EL SECTOR TURÍSTICO

"La crisis es un catalizador para reformar el sector", señaló Zacarias, que insistió en la necesidad de que dicha transformación consista en el paso "de un modelo cuantitativo a otro cualitativo, que nos lleve a un desarrollo sostenible del sector y a empleos de calidad".

Así, Breton admitió que la recuperación del sector "va a llevar cierto tiempo" y que el "turismo de mañana no va a ser igual que el de hasta ahora", sino que tiene que ser "más sostenible, digital y que refleje mejor las necesidades de los ciudadanos".

Por ello, el comisario insistió en la necesidad de que los Estados miembros y el sector turístico "aprovechen la oportunidad sin precedentes" que les brindan los fondos de recuperación y resiliciencia, a la vez que reafirmó su compromiso con la "reconstrucción de un sector más resiliente, digital y sostenible".

El representante del ejecutivo añadió que la Comisión está trabajando para garantizar que el sector turístico reciba ayudas en los planes nacionales de recuperación, para lo que, dijo, también "hace falta más coordinación a escala europea".

"Hay una sensación de urgencia para que lleguen las ayudas financieras al sector, que se sumarán a las de los Estados miembros", insistió Zacarias, que apuntó que dicha asistencia tiene "particular importancia" en lugares de costa, islas y regiones ultraperiféricas.