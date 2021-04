La Reina Letizia recurre de nuevo al infalible 'black & white' con un estreno para enamorar

27/04/2021 La Reina Letizia ha presidido una reunión de la Fundación del Español Urgente. MADRID, 27 (CHANCE) La Reina Letizia ha inagurado su agenda profesional de esta última semana de abril presidiendo, en el centro de la capital, una reunion de trabajo de la Fundación del Español Urgente "Fundéurae". Un acto de claro corte profesional en el que la monarca ha rememorado su época de periodista al tratar, con algunos antiguos 'colegas', académicos, lingüistas y expertos en otras áreas, diferentes recomendaciones para impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La Reina Letizia ha inagurado su agenda profesional de esta última semana de abril presidiendo, en el centro de la capital, una reunion de trabajo de la Fundación del Español Urgente "Fundéurae". Un acto de claro corte profesional en el que la monarca ha rememorado su época de periodista al tratar, con algunos antiguos 'colegas', académicos, lingüistas y expertos en otras áreas, diferentes recomendaciones para impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación.



Una ocasión en la que hemos visto a la Reina luciendo la mejor de sus sonrisas y un look estilo 'working' con el que, una vez más, ha acaparado todas las miradas. Y es que dejando a un lado la austeridad que rige todos sus estilismos en los últimos tiempos, Doña Letizia ha estrenado una prenda que se ha convertido en la gran protagonista de su outfit, una gabardina de pequeños cuadros en color blanco y negro que no nos puede gustar más.



Perfecta para el clima lluvioso que reina estos días en Madrid, desconocemos - por el momento - la prenda estrella del look de Doña Letizia, una elegante gabardina bicolor en cuadros vichy, con corte clásico, cómodos bolsillos en el frontal y puños en negro, que promete convertirse en una de las piezas favoritas de su impresionante vestidor por su versatilidad.



Dejando todo el protagonismo a su nueva prenda - con la que nos ha creado una necesidad imperiosa en estos días de lluvia - la Reina ha completado su outfit con su pantalón pitillo encerado de Hugo Boss, que le hemos visto en numerosas ocasiones y una sencilla blusa blanca con una capa superpuesta.



Como complementos, y tirando de 'fondo de armario', Doña Letizia ha lucido una de las piezas más exclusivas de su armario, su bolso Marché de Nina Ricci. Un diseño de inspiración años 50 con animal print y correa dorada, que ha combinado con sus altísimos salones negros de Manolo Blahnik, completando un look bicolor en 'black & white' con el que, una vez más, ha destacado por su elegancia demostrando su dominio del estilo 'working girl', del que se ha consolidado como su mejor exponente.