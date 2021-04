La Eurocámara retira la inmunidad de un miembro de la cúpula de Amanecer Dorado

El eurodiputado griego Yannis Lagós. EFE/EPA/PANTELIS SAITAS/Archvo

Bruselas, 27 abr (EFE).- El Parlamento Europeo votó este martes a favor de levantar la inmunidad del eurodiputado griego Yannis Lagós, condenado a una pena de cárcel en octubre de 2020 junto al resto de la cúpula del partido neonazi Amanecer Dorado -13 años para la mayoría de su dirigencia- después de que un tribunal lo considerara una organización criminal.

Los eurodiputados se pronunciaron a favor de retirar la inmunidad de Lagós por 658 votos a favor, 25 en contra y 10 abstenciones, lo cual implica que el político heleno pierde la protección que le confiere este cargo, aunque no deja de ser eurodiputado.

Lagós volvió a Bruselas desde Atenas nada más ser condenado para evitar la prisión el pasado mes de octubre pero, una vez retirada su inmunidad, Grecia podrá emitir una orden europea de arresto para que Bélgica decida si le entrega de vuelta a su país natal.

El eurodiputado, que no pertenece a ninguno de los grupos del Parlamento Europeo, es el único miembro de toda la cúpula que todavía ostenta un cargo parlamentario. Se distanció de Amanecer Dorado tras el fracaso del partido en las elecciones generales de 2019 e inmediatamente fundó una nueva formación, denominada Conciencia Nacional Popular.

Creado a comienzos de la década de 1980 por el líder de la formación, Nikolaos Mijaloliakos, Amanecer Dorado fue durante unos 30 años el grupúsculo más violento de la extrema derecha helena.

Su ascenso político la convirtió en tercera fuerza política de Grecia, con el 7 % de los votos, y coincidió con la quiebra de Grecia y su entrada en la era de los programas de rescate.

En las últimas elecciones generales de 2019 el partido quedó fuera del arco parlamentario al no superar la barrera mínima del 3 %.