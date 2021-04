Karina, por fin vacunada contra el Coronavirus, manda un mensaje a Miguel Bosé

27/04/2021 Karina ya se ha puesto la vacuna contra el Covid EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA KARINA



MADRID, 27 (CHANCE)



Con más energía que nunca a sus 74 años, y volcada en su faceta de abuela influencer, Karina ha sido el último rostro conocido de nuestro país en vacunarse contra el Coronavirus. Feliz por haber recibido la primera dosis de la vacuna, y convencida de que su postura es la correcta, la cantante de 'El baúl de los recuerdos' no ha dudado en mandar un mensaje a Miguel Bosé, negacionista convencido.



"Un poco nerviosa pero muy contenta" por este importante paso para retomar su vida normal, Karina ha aconsejado a todos sus seguidores, mayores y más jóvenes, que se pongan la vacuna, aunque respeta la decisión de cada uno respecto a la vacunación, como es el caso de Miguel Bosé.



Muy cauta, la artista señala que "respeto muchísimo su opinión y no puedo decirte nada más". "Cada uno sabemos lo que tenemos o lo que debemos de hacer, cada uno nos conocemos, lo ideal es consultar con tu médico. Luego después cada uno somos libre, no es obligatoria. Cada uno somos libre de decidir lo que queramos, pero yo todos mis respetos y que él haga lo que considere oportuno", ha añadido, dejando claro sin meterse en polémicas lo que ella piensa sobre el negacionismo del Covid: "No quiero entrar en estas historias porque lo que sí es cierto es que esta pandemia se ha llevado a personas muy queridas, por lo menos me ha tocado algún amigo que otro y la verdad es que no es ninguna tontería, hay gente que lo ha pasado muy mal, he tenido familiares que no han tenido ningún problema, pero amigos sí. Esto no es ninguna broma, esto es serio, es cierto".