José Bono, al margen de la cancelación de la boda de su hijo José y Aitor Gómez

La boda de José Bono Jr y Aitor Gómez, que fue suspendida el pasado verano a causa de la pandemia del Covid, estaba prevista para el próximo 3 de julio. Una fiesta con la que celebrar su amor en compañía de su familia para la que la enamorada pareja ya estaba ultimando todos los detalles y que, según se ha publicado recientemente, ha vuelto a ser cancelada.



Una sorprendente noticia que estaría motivada, según fuentes cercanas, por una fuerte crisis entre José y Aitor que, tras 5 años de noviazgo, mantendrían en estos momentos un trato de lo más tirante. Sin embargo, otros afirman que la cancelación se debe simplemente a la crisis sanitaria - que impide celebrar la boda como al jinete y al empresario les gustaría - pero que su amor continúa tan fuerte como el primer día. Informaciones contraditorias que la pareja, por el momento, no confirma ni desmiente, manteniendo un silencio total desde que se publicó la noticia de la nueva suspensión de su enlace.



Ahora, le hemos preguntado a José Bono por esta sorprendente noticia pero, fiel a su discreción, el expresidente del Congreso de los Diputados ha salido huyendo sin pronunciarse sobre la relación de su hijo José y Aitor Gómez.



Tras reunirse con unos amigos en un restaurante de la capital, el político prefirió no hablar de la situación familiar pero sí que confirmó cuál ha sido su voto para las próximas elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid: "Yo ya he votado por correo a Ángel Gabilondo que es lo importante", aseguró, guardando silencio sobre la cancelación de la boda de su hijo José.