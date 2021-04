JJ.OO.- José Manuel Franco agradece "el esfuerzo encomiable" de Alejandro Blanco para vacunar a todos los olímpicos

27/04/2021 José Manuel Franco junto a Alejandro Blanco en la sede del COE ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID NACHO CASARES



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, aseguró que el Gobierno no escatimará "ni un esfuerzo" para que los deportistas españoles que participen en los Juegos de Tokio vayan con toda la seguridad y elogió "el esfuerzo encomiable" de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), por lograr que todos vayan a la capital japonesa vacunados contra el coronavirus.



"No vamos a escatimar ni un esfuerzo para que nuestros deportistas acudan a la cita olímpica con las máximas garantías sanitarias. En este sentido tengo que decir que el esfuerzo que está haciendo el presidente del COE para que todos los deportistas acudan con la vacuna es un esfuerzo encomiable", señaló Franco durante su presencia este martes en la reunión del Comité Ejecutivo y la Comisión Delegada del organismo.



Para el dirigente, "la salud y la seguridad" de los deportistas españoles "va a ser la guía" en la que basen sus "actuaciones inmediatas", y también reiteró su "compromiso" con el COE, "que es la del deporte español".



"No se puede concebir el deporte en España sin la presencia permanente del COE. Lo está siendo en muchos factores que afectan de manera clara para el deporte español como es el anteproyecto de la nueva Ley del Deporte, que seguramente llegaremos a la tramitación parlamentaria en unas semanas", sentenció Franco.



Por su parte, Alejandro Blanco dio la bienvenida al presidente del CSD con el que irán "de la mano en todas aquellas cosas y todos aquellos cambios que consideres oportunos". "Te doy las gracias por el espíritu de diálogo, por la capacidad de entendimiento y de respetar a la independencia de las federaciones y del deporte en general", subrayó en declaraciones facilitadas por el COE.



La reunión contó con la presencia de 23 miembros de este órgano del COE y en ella se trataron el Informe de Actividades del organismo olímpico, los nuevos acuerdos firmados con Alianza País Pobreza Infantil Cero y la Comunidad de Madrid para renovar el desarrollo de 'Todos Olímpicos'; el lanzamiento de la sexta edición del PAC_CV junto a la Fundación Trinidad Alfonso; o las continuas reuniones que mantiene Alejandro Blanco con deportistas, entrenadores y diferentes agentes del mundo del deporte.



Además, los miembros del Comité Ejecutivo abordaron las últimas novedades respecto a los Juegos Olímpicos de Tokio y de Pekín de 2022, y también se aprobó por unanimidad el cierre de cuentas 2020 y el presupuesto del 2021.



Por último, antes de concluir la reunión, el Comité Ejecutivo aprobó la propuesta de Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria del 26 de mayo ofrecida por el presidente del Comité Olímpico Español.